Fascinantna snimka: Ovako izgleda kretanje čopora vukova

Šetnja cijelog čopora vukova, njih šest, ispred kamera, rijetko se događa.

- Radi se o školskom primjeru vučjeg čopora - pet do šest vukova. Veličina čopora na našem području je uglavnom do šest vukova, rekao je savjetnik geograf JU More i Krš Splitsko-dalmatinske županije Branimir Jukić.

Vuk je samozatajna životinja, teško ga je susresti u prirodi jer se gotovo uvijek drži planine, dubokih divljina i šuma.

- Vukovi cijeli svoj život provode u čoporu - alfa mužjak i alfa ženka i njihovi mladi. Kad mladi dosegnu određenu starost oni se miču iz čopora. Alfa mužjak i ženka životni vijek provedu zajedno, naveo je glavni čuvar prirode JU More i Krš Splitsko-dalmatinske županije Marijan Kurtović.

- Vuk je životinja s putovnicom jer prelazi preko Dinare u BiH. Ima veliko područje na kojem se kreće. Sam čopor koristi 200-250 kilometara kvadratnih po kojemu se kreće i živi, pojašnjava Jukić.

U slučaju bliskog susreta čovjeka i vuka, razloga za strah, tvrdi struka - nema.

- Ja sam se nekoliko puta susreo i s jedinkom vuka i s čoporom. Nije vuk strašan kako se priča u pričama, i ima svoju ulogu u prirodi. Ako imate sreću da ga vidite uživo, ponašajte se prirodno, on će uglavnom pobjeći od vas, a ne morate vi bježati od njega, poručuje Kurtović.

Već deset godina Javna ustanova More i Krš Splitsko-dalmatinske županije prati divlje životinje. Osim vukova, medvjede i risove na planinskim masivima Svilaje, Dinare, Kamešnice i Mosora.

Ti rezultati podloga su resornom ministarstvu za utvrđivanje točnog broja jedinki na ovom području.