VIDEO Ella Dvornik o novoj operaciji: "Zaklamali su mi glavu"

Da Ella Dvornik na društvenim mrežama nema zadrške, od svakodnevice do vrlo osobnih trenutaka, odavno je poznato. Ipak, najnovijom objavom ponovno je pomaknula granice. Bez šminke, filtera i uljepšavanja, otvoreno je pokazala kako izgleda nakon estetskog zahvata te podijelila cijelo iskustvo s pratiteljima.

Influencerica je otkrila da se podvrgnula endoskopskom brow liftu i blefaroplastici, a cijeli proces dokumentirala je kroz video od početnog stanja do prvih rezultata nakon zahvata.

U objavi je naglasila kako joj je cilj pomoći svima koji razmišljaju o sličnim zahvatima, nudeći uvid iz prve ruke. Istaknula je da nikada nije skrivala takve odluke te da vjeruje kako i pozitivna i negativna iskustva mogu pomoći drugima pri donošenju odluka. Pratitelje je pozvala da joj postave dodatna pitanja, dok je kritičarima u svom prepoznatljivom tonu poručila da se radije opuste i uživaju u danu.

Zanimljivo, kako je sama ispričala, na operaciju u početku nije ni planirala ići zbog kapaka. Na konzultacije je došla s drugačijim planom, no nakon razgovora s liječnikom odlučila se za zahvat na gornjem dijelu lica. U svom stilu, situaciju je popratila i dozom humora, prisjetivši se ranijih estetskih odluka koje su završile drugačije od prvotnog plana.

Oporavak, priznaje, nije bio nimalo glamurozan. Drugi dan nakon operacije opisala je kao najteži, uz vidljive podljeve i nelagodu, a otkrila je i da nije mogla spavati na leđima. Ipak, proces zacjeljivanja tekao je brže nego što je očekivala, već nakon deset dana stanje se značajno popravilo.

Naglašava kako joj cilj nije bila drastična promjena izgleda, već svježiji dojam i odgoda eventualnih većih zahvata u budućnosti. Ujedno se osvrnula i na komentare o „dostojanstvenom starenju“, poručivši da svatko donosi vlastite odluke o svom tijelu.

Reakcije javnosti, očekivano, podijeljene su. Dok jedni hvale njezinu otvorenost i transparentnost, drugi kritiziraju odluku o estetskim zahvatima.

