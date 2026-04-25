Velika pobjeda Mertojaka: 5:3 za prolaz među osam najboljih

U gradskoj kuglani u Otočcu, na neutralnom terenu Mertojak je u 1/8 finala Kupa RH ostvario pobjedu nad ekipom Bjelovara rezultatom 5:3 (3551:3500).

Mertojak, bez pojedinačnog prvaka Hrvatske, Ivana Totića koji se ozlijedio tijekom finalne utakmice čime je dovedeno u pitanje njegov nastup u dresu reprezentacije na skorom Svjetskom pojedinačnom prvenstvu, već je prvom bloku sa dvije pobjede kapetana Muše i Dimitrovskog trasirao put ka pobjedi i plasmanu u četvrt finale, a konačni pečat u zadnjem bloku dao je još jedan Mertojakov as, Andrej Kovač za konačnih 5:3 i 51 razlike.

Utakmice 1/4 finala na rasporedu su 9. svibnja, dok će završnica, polufinala i finale biti u Zaprešiću, 16. svibnja.

Pojedinačni rezultati Mertojak- Bjelovar:

N.Muše-J.Ramić 1:0 (612:601)

D.Dimitrovski-N.Rosandić 1:0 (591:487)

J.Krstulović Opara-S.Borčak 0:1 (546:588)

M.Matić-M.Teskera 0:1 (590:643)

A.Kovač-B.Bogdanović 1:0 (647:596)

G.Pofuk-M.Vokšan 0:1 (565:585)