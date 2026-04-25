Trener otkrio tajnu o Petru Sučiću: "Iz straha smo to držali u tajnosti"

Uoči susreta 34. kola prvenstva između Torino FC i Inter Milan, trener gostiju Cristian Chivu na konferenciji za medije osvrnuo se na stanje u momčadi, posebno na fizičku spremu i zdravstvene okolnosti pojedinih igrača.

Među temama se našao i Petar Sučić, za kojeg se posljednjih dana sve češće spominje mogućnost važnije uloge u nadolazećem dvoboju. Chivu je otkrio kako je mladi hrvatski veznjak veći dio sezone nastupao unatoč ozbiljnoj ozljedi, koja nije bila javno isticana kako bi se izbjegao dodatni rizik na terenu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Dobro je. Posljednjih nekoliko mjeseci Sučić je imao problem s rukom – riječ je o trostrukom prijelomu koji nismo spominjali kako ga ne bismo dodatno izložili opasnosti. Bio je potpuno posvećen momčadi, igrao je u zahtjevnim okolnostima i odradio velik broj utakmica s gipsom. Sada je u potpunosti spreman i ponovno se kreće bez ograničenja”, izjavio je Chivu.