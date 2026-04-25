Izračunali smo! Tko bi pobijedio od Splita do Šolte? Dioklecijanova liburna ili Jadrolinijin trajekt?

Na prvi pogled, dalmatinski otoci djeluju pitomo i gotovo nestvarno lijepo – more koje mijenja nijanse iz sata u sat, mirisi borova i kadulje, kamene kuće koje kao da su izrasle iz samog tla. No, ispod te razglednice krije se priča o radu, upornosti i stoljetnoj borbi s kršem.

Upravo tu priču vodi nas ispričati Teo Tomić, turistički vodič koji je život vezao uz Šoltu. Njegove ture nisu samo šetnje – to su male ekspedicije kroz vrijeme, prostor i mentalitet otoka.





Tekst se nastavlja nakon oglasa

Otok koji nije odvojen, nego povezan

“Ajde da čujemo ispravnu definiciju otoka”, kaže Teo Tomić s blagim osmijehom, kao profesor koji zna da će učenike iznenaditi.

I onda slijedi obrat:

“Otok je dio kopna morem spojen s ostalim kopnom.”

Na prvu zvuči kao igra riječi, ali već u sljedećem trenutku postaje jasno – bez mora, bez tih putova, razmjene i vjekovnog kretanja ljudi, ne bi bilo ni života kakav danas poznajemo.

Drugim riječima, Šolta nije izolacija, nego veza.

Rogač – skromni junak koji je hranio otok

U Rogaču, mjestu koje nosi ime po biljci, priča dobiva okus – doslovno.

Rogač, uz maslinu i smokvu, čini “sveto trojstvo” šoltanskog biljnog svijeta. Njegove sjemenke, gotovo identične težine, služile su kao mjera za zlato i dijamante – stari “karat” potječe upravo od njih.

Ali prava vrijednost rogača nije bila u luksuzu, nego u preživljavanju.

U vremenima gladi, rogač je bio spas. Mogao je stajati godinama, bez posebnih uvjeta, spreman da nahrani otočane kad ništa drugo nije bilo dostupno.

Danas završava u kolačima, brašnu, pa čak i likerima poput rogaćuše. A kako kaže Teo Tomić, može poslužiti i kao zdrava zamjena za grickalice – iako, priznaje, “nije baš mekan”.

More ne oprašta neznanje

Izlazak na more, upozorava Teo Tomić, nije romantična razglednica nego ozbiljna disciplina.

Prvo pravilo – znati odakle puše.

Tri vjetra oblikuju život na ovom području: bura, jugo i maestral.

Bura dolazi naglo, sjeveroistočno, čisti zrak, ali i brzo može stvoriti problem. Jugo je suprotnost – polako jača, ali može doseći jednaku snagu.

A onda dolazimo do maestrala – nekad najpouzdanijeg saveznika.

“Moga si po njemu sat navit”, kaže Teo Tomić.

Danas ga, međutim, gotovo i nema. Ljetne žege, koje on naziva “mikrovalna ljeta”, zamijenile su nekadašnju prirodnu ravnotežu.

Utrka s Dioklecijanom – i lekcija iz povijesti

Na pučini, negdje između stvarnosti i mašte, rađa se jedna neobična utrka.

S jedne strane suvremeni trajekt, s druge mala brodica, a s treće – Dioklecijanova liburna, brzi brod antičkog svijeta.

Na prvu, odgovor je jasan – moderni brodovi pobjeđuju. Ali povijest ima drukčiji tempo.

Liburna, s jedrima i 36 vesala, mogla je doseći brzinu koja bi je dovela do Splita za manje od sat vremena. Dok bi današnja mala brodica tek stigla na pola puta, Dioklecijan bi, slikovito rečeno, već završio marendu i popio bevandu.

Humor u toj priči nije slučajan – on podsjeća koliko često podcjenjujemo znanja i vještine prošlih vremena.

Šolta se, na kraju, ne otkriva kroz razglednice, nego kroz ljude poput Tea Tomića. Kroz njihove priče, otok postaje više od destinacije – postaje iskustvo.