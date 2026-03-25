"Lijeni Dalmatinci, kažete"? Pogledajte kilometre ovih kamenja pa ćete shvatiti koliko je znoja utkano u svaki pedalj zemlje

Na prvi pogled, dalmatinski otoci djeluju pitomo i gotovo nestvarno lijepo – more koje mijenja nijanse iz sata u sat, mirisi borova i kadulje, kamene kuće koje kao da su izrasle iz samog tla. No, ispod te ljepote krije se priča o radu, upornosti i stoljetnoj borbi s kršem.

Upravo tu priču ispričao nam je turistički vodič Teo Tomić, čovjek koji je život vezao uz Šoltu. Njegova majka potječe s otoka, a on ovdje živi od 1988. godine. Danas vodi ture barkom, povijesne šetnje kroz Grohote, ali i tematske obilaske istočnog i zapadnog dijela otoka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovog tjedna proveli smo s njim nekoliko dana – i dobili puno više od klasične turističke ture.

“Lijeni Dalmatinci” i težina od 20 kilograma u ruci

Stojeći usred ogoljene parcele, Teo uzima alat u ruke i pokazuje nam kako je to izgledalo nekad.

“‘Lijeni’ Dalmatinci koristili su se različitim alatima da očiste površinu od kamenja do te mjere da bi se zemlja mogla koristiti za sadnju. Ne znam jeste li ikad držali polugu u ruci – ako jeste, znate koliko ‘piza’. Ova ima 15 do 20 kilograma...”

Te riječi izgovara uz blagi osmijeh i ironiju. Pogled mu potom odlazi prema kilometrima suhozida koji presijecaju krajolik.

Jer upravo ti suhozidi – danas turistička atrakcija i simbol Mediterana – nastali su iz potrebe. Svaki kamen koji danas vidimo u zidu ili gomili nekad je smetao obradi zemlje.

Krčenje kamena: stoljetni proces stvaranja zemlje

Na dalmatinskom kršu zemlja nije bila dar – nego rezultat rada. Proces “krčenja” značio je fizičko uklanjanje kamenja s parcele. Kamenje se vadilo ručno, uz pomoć poluga, krampova i vlastite snage. Veći komadi slagali su se u suhozide, a sitniji u gomile, takozvane “gomile” ili “gromače”.

Tako su nastajale terase, ograđene parcele i prvi uvjeti za sadnju vinove loze, maslina ili povrća. Kamen po kamen – i nastajala je zemlja. Bez mehanizacije, bez olakšica, samo uz upornost i znanje koje se prenosilo generacijama.

Šuma koja je progutala zemlju

Teo nam pokazuje konkretan primjer. “Na ovoj parceli, kada smo skinuli 55 borova – najstariji je imao 92 godine – sve je bilo zapušteno, ukupno oko stotinu borova. Ispod njih nije bilo ničega osim smričike.” Bor, objašnjava, zakiseljuje tlo i sprječava rast drugih biljaka. Tamo gdje je nekad bila obrađena zemlja, priroda je ponovno uzela svoje.

Ali Teo nije stao na priči. Uzeo je alat i pred nama demonstrirao kako se zemlja ponovno oslobađa – isti proces kakav su Dalmatinci radili stoljećima.

Osim rada, Teo turistima nudi i ono najvrjednije – doživljaj. Kroz njegove ture posjetitelji ne vide samo lokacije, nego razumiju prostor. Šetnja kroz Grohote postaje putovanje kroz vrijeme, a vožnja barkom priča o životu koji se odvijao između mora i kamena.

“Svoju ljubav prema otoku prenosim na ljude. Kad odu, želim da ponesu nešto više od fotografija”, govori.

I uspijeva.

Zašto je sada pravo vrijeme za posjetitiotoke?

Dalmatinski otoci među najljepšima su na svijetu – to više nije subjektivan dojam, nego činjenica koju potvrđuju i brojni svjetski mediji. No postoji jedna “tajna” koju mnogi još nisu otkrili. Izvan turističke sezone.

U proljeće i ranu jesen, otoci pokazuju svoje pravo lice. Nema gužvi, nema nesnosnih vrućina, nema tisuća turista. Umjesto toga – mir, tišina i mirisi koji podsjećaju na ono iskonsko. Tada se osjeti pravi otok.

Zvuk koraka po kamenu, miris zemlje koja se budi, pogled koji seže kilometrima bez prepreke.

Ovo je tek prva epizoda s Teom Tomićem. Čovjek koji je mogao stati na pričama – odlučio je uzeti alat u ruke i pokazati kako se stvarala zemlja na kršu.

U sljedećim nastavcima donosimo još priča s otoka, još skrivenih lokacija i još onih trenutaka zbog kojih se Dalmacija ne zaboravlja. Jer ovdje ništa nije nastalo slučajno. Sve je nastalo radom.