Milijuni ljudi pogledali su video ove časne sestre koja prvi put jede - kebab

Snimka 92-godišnje časne sestre Irmingard iz zapadne Njemačke postala je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je prvi put kušala jedno od najpopularnijih jela brze hrane u toj zemlji – döner kebab.

Video je nastao tijekom zaustavljanja u industrijskoj zoni u Mülheim-Kärlichu, gdje su se časne sestre dominikanke iz samostana Arenberg u Koblenzu odlučile okrijepiti. Svoje iskustvo podijelile su na Instagram, a snimka je u kratkom roku prikupila milijune pregleda.

Objavu dijeli Schwestern der hl. Katharina im Orden des hl. Dominikus (@arenberger.dominikanerinnen)

U videu mlađa časna sestra pita Irmingard za dojmove o prvom kebabu u životu, na što ona odgovara kako uistinu uživa u obroku. U opuštenoj atmosferi uslijedio je i simpatičan trenutak kada je Irmingard kroz šalu rekla da je prvi kebab probala s 82 godine, nakon čega su je ostale sestre ispravile da ima deset godina više.

Iz samostana su dodatno pojasnili kako su časne sestre bile na putu prema Trieru, kamo su krenule na hodočašće. U večernjim satima odlučile su stati i nešto pojesti, a industrijska zona pokazala se kao praktično mjesto zbog lakšeg pronalaska parkirališta.

Kako su ispričale, njih osam slučajno je naišlo na lokalni kebab, gdje su ih dočekali srdačni domaćini i poslužili obrok koji će, sudeći prema reakcijama, dugo pamtiti. Posebno ih je razveselilo što su najstarije među njima – sestra Irmingard (92) i sestra Hildegunde (89) – upravo tada prvi put u životu probale ovo popularno jelo.