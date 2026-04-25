FOTO Blago jadranašima uz ovakvu podršku s tribina. Uz ove ljepotice i pobjeda je slađa

Dugo je Poljud čekao na europsko polufinale. Tu sušu prekinuo je Jadran koji je večeras u 1. utakmici polufinala Eurokupa nadigrao mađarski BVSC 13:12 i tako s golom prednosti putuje u Budimpeštu početkom svibnja.

U prevrtljivom susretu poveo je domaćin pogotkom kapetana Butića. A nakon par dobrih intervencija u obrani: najprije blok Zovića nad Bendekom, zatim i ukradena lopta spomenutog jadranaša, izgledalo je kako će još koji šut završiti u mreži Gyaapjasa.

Međutim, gosti su s dva brza pogotka (Csapo i Meszaros) preokrenuli rezultat u njihovu korist.

Iako su Mađari imali i 3:1, Butić je s mini solo serijom vratio stvari u egal (3:3), a nedugo nakon, u 12. minuti za vodstvo hrvatskog prvaka pogađa mladi Skejić.

Obrana je izgledala dobro, ali na početku je u ofenzivi malo štekalo kod jadranaša: tresle su se vratnice mađarskog gola, par puta su lopte odlazile i preko grede, ali na pola susreta ipak su jadranaši zadržali prednost (6:5).

Zatim su Splićani popravili nišane i u 19. minuti stigli do vodstva od 'plus 3', odnosno rezultata 9:6.

Lijepa rezerva golova. Istina je da se igra u defenzivi u nastavku pokvarila, nije to ona obrana Jadrana za koju možemo pisati hvale, ali dobro raspoloženi pojedinci u redovima hrvatskog prvaka, držali su BVSC u problemima na Poljudu.

Poprilično emotivno su Splićani slavili svaki pogodak ili dobru reakciju u obrani, vidjelo se da silno žele tu pobjedu, po mogućnosti što veću.

Na otvaranju četvrte dionice bilo je 10:7 za Jadran, ali Mađari su se s dva pogotka Eklera prišuljali domaćinu. Ipak, pet minuta prije kraja Dužević pogađa za 11:9. Malo se lakše disalo.

Bio je to vrtlog emocija u zadnje tri minute igre. Osjećala se pobjeda jadranaša u zraku, ali jasno svaki gol je bio bitan, jer u Budimpešti 5. svibnja neće biti lako.

Na kraju slavlje Jadrana 13:12. Možda je moglo biti uvjerljivije, malo deblja prednost, ali pobjedi se ne gleda u zube.

Nadodajmo kako drugi par polufinala Eurokupa čine Marseille i Radnički koji prvi susret igraju večeras u 20.30 u Kragujevcu.

Jadran – BVSC 13:12 (1:2, 5:3, 4:2, 3:5)

utakmica polufinala Eurokupa. Split, Poljud.

Jadran: Bijač (7 obrana), Matković (1), Marinić Kragić, Radan, Butić (4), Pejković (1), Ćurković, Zović (1), Berehulak, Nemet (2), Fatović (2), Dužević (1), Čelar, Skejić (1). Trener: Jure Marelja.

BVSC: Gyaapjas (7 obrana), Tatrai (2), Csapo (1), Shushiashvili (1), Csacsovszky (1), Ekler (4), Jansik (1), Szeghalmi, Bendek (1), Meszaros (1), Bundschuh, Batizi, Korom, Simon. Trener: Daniel Varga.