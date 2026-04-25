Mladost povela 2:1 u finalnoj seriji, Kaštelanke traže odgovor pred domaćom publikom

U trećoj utakmici finala SuperSport Superlige za odbojkašice, HAOK Mladost Zagreb pobijedila je ŽOK Ribola Kaštela rezultatom 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:13) i tako povela 2:1 u seriji.

Kaštelanke su odlično otvorile susret i zasluženo osvojile prvi set rezultatom 25:21, no domaće igračice iz Zagreba postupno su preuzele kontrolu nad utakmicom. Drugi set bio je izuzetno izjednačen, ali je Mladost u završnici bila koncentriranija i slavila s 25:23, čime je uhvatila rezultatski priključak.

U trećem setu Mladost je nastavila u istom ritmu i s 25:21 došla do preokreta, dok je u četvrtom setu potpuno dominirala i zaključila susret uvjerljivih 25:13.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon utakmice je istaknuo:

„Nažalost, poraženi smo u Zagrebu. Moram reći da je Mladost ovu utakmicu zasluženo dobila, bile su bolje. Mi ih, osim u prvom setu, nismo uspjeli poremetiti, pogotovo servisom. Kada smo to i uspijevali, Pamela Owino je izuzetnim napadima rješavala teške lopte. U drugom setu imali smo priliku prelomiti utakmicu u svoju korist, ali nakon toga nismo više uspjeli uspostaviti ravnotežu. Djevojke su dale sve od sebe i radimo jako malo pogrešaka, ali Mladost je večeras bila bolja. U našoj dvorani igramo kvalitetnije i očekujemo zanimljivu utakmicu te se nadamo da ćemo seriju vratiti u Zagreb.“

Kapetanica Ribole Kaštela Dora Matas također je čestitala protivnicama i najavila nastavak borbe:

„Čestitam Mladosti na pobjedi. Dobro smo ušle u utakmicu, ali nakon toga su one podigle razinu igre, a mi nismo uspjele odgovoriti u kontinuitetu. Zasluženo su pobijedile. Okrećemo se novoj utakmici u Kaštelima gdje želimo pokazati bolje izdanje. Nastavit ćemo još jače trenirati i učiniti sve da izjednačimo seriju na 2:2.“

Četvrta utakmica na rasporedu je u utorak u Kaštel Starom, u gradskoj dvorani Kaštel Stari s početkom u 19 sati, gdje će Kaštelanke pred domaćom publikom tražiti novo izjednačenje i povratak serije u Zagreb.