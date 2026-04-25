Sinjski fitnes otkrio 'čarobnu' vježbu za topljenje kilograma

Sinjski fitness trenerna svom je Instagram profilu objavio video u kojem na duhovit način progovara o jednoj od najčešćih tema, mršavljenju.Na prvu, svojim je pratiteljima “ponudio” jednostavnu i učinkovitu vježbu za gubitak kilograma, no ubrzo je postalo jasno da je riječ o sarkastičnom osvrtu na brojna brza i nerealna rješenja koja se često promoviraju na društvenim mrežama.

Kako objašnjava, ne postoji čarobna vježba niti tajna formula za mršavljenje. Ključ je, ističe, u kalorijskom deficitu, odnosno u tome da tijelo troši više energije nego što je unosimo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šesto naglašava i kako je jednako važno da proces mršavljenja bude zdrav i održiv. To uključuje kvalitetan trening, dovoljno sna, postupne promjene u prehrani te osluškivanje vlastitog tijela.

“Cilj nije samo smanjiti broj na vagi, već dugoročno usvojiti zdrave navike i održati postignute rezultate”, poručio je trener.