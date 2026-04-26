Mislite da djeca više ne mogu bez krana? Pogledajte ovo

Djeca svih uzrasta su s roditeljima, bakama i djedovima uživala u besplatnom programu: kreativno-literarne i glazbene radionice, sportske aktivnosti, pričaonice i razmjena rabljenih dječjih knjiga pokazali su se kao izvrstan poticaj za odmak od ekrana.

Za sportski program bio je zadužen Dišpet, glazbene radionice vodili su Doremiredo i Ljestvica, STEM radionicom upoznavanja s 3D olovkama oduševila je Edu3kacija, najmlađi su uživali u Osjeti priču, za izradu nakita pobrinula se Chiara&Co, edukativno-kreativnu radionicu koja je spojila prirodu i puzzle omogućila je Anovi moments ekipa, a program je zaokružen interaktivnom pričaonicom zagrebačke Fora priče.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Većina programa je bila koncipirana tako da su zajedno sudjelovali djeca i roditelji pa je Dan bez ekrana bio izvrsna prilika za kvalitetno obiteljsko druženje na jednoj od najljepših lokacija u Splitu.

Roditelji su ujedno od psihologinje Žane Pavlović i njenih suradnika iz Psihološkog centra ‘Svijet dječje psihe’ mogli saznati sve što ih zanima o polasku djece u školu, a Irena Orlović je, u društvu profesorica i djece iz Harfa International School, informirala sve zainteresirane o prvoj međunarodnoj školi u Splitu.

Za slatke zalogaje pobrinuo se Bobis, a Hoću knjigu je razveselio djecu brojnim slikovnicama i dječjim knjigama.

- Interes je bio zaista velik i pozitivni dojmovi stižu sa svih strana, tako da nema druge nego se potruditi da Dan bez ekrana postane tradicionalan - kazala je organizatorica Romana Ban iz platforme Split za djecu.

Dan bez ekrana organiziran je u sklopu drugog izdanja manifestacije “Rič po rič: Splitski dani dječje knjige”, čiji je cilj poticanje čitanja djeci od najranije dobi. Ova četverodnevna manifestacija, koja je sufinancirana sredstvima Grada Splita, završava u nedjelju 26.4. obiteljskom radionicom keramike posvećenom Malom princu.

Sve detalje o manifestaciji, kao i najave nadolazećih događaja za najmlađe, potražite na stranicama Split za djecu.