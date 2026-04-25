[FOTOGALERIJA] ALKAR – DINAMO 77-72: Pobjeda Sinjana nad Dinamom

Košarkaši Alkara i Dinama danas su od 19 sati odmjerili snage u sklopu 31. kola SuperSport Premijer lige u Sinju, a slavio je Alkar rezultatom 77:72 kojemu je prednost u jednoj četvrtini bila dovoljna za pobjedu, u drugoj (24:7). Dinamo je bio bolji u prvoj (15.17), trećoj (22:26) i posljednjoj četvrtini (16:22), ali nedovoljno opasno za Alkar.

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Marčinković s 14 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte, a potom Spaleta s 13 poena, 8 skokova, 2 asistencije, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Karamarko s 11 poena, 4 skoka i 9 asistencija; Šiško s 10 poena, 2 skoka i 3 asistencije; Krešić s 10 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 2 bloka; Gordon sa 6 poena, 4 skoka, 1 asistencijom, 3 ukradene lopte i 1 blokom; Klepo s 5 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Cvitanović s 3 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Matulina s 3 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Jukić s 2 poena, 2 skoka i 1 asistencijom te Domazet i Tomašević.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 2. svibnja protiv Šibenke u gostima u sklopu 32. kola SuperSport Premijer lige.