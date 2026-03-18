Doznajemo detalje o zapaljenom automobilu u Dalmaciji: Posvađao se s automehaničarem, slao mu prijeteće poruke...

policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave šibensko-kninske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i prijetnju, te nad 29-godišnjakom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Naime, 16. ožujka oko 2:20 sati u Vodicama, u Ulici Ante Lasana Kabalera, izbio je požar na osobnom automobilu, pri čemu je izgorio stražnji dio vozila. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara otvoreni plamen.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 23-godišnjak, nezadovoljan obavljenim automehaničarskim radovima i zbog narušenih međuljudskih odnosa, oštećenom 34-godišnjaku slao prijeteće poruke putem mobilne aplikacije. Daljnjom istragom otkriveno je da su 23-godišnjak i 29-godišnjak kupili gorivo i PVC kanistar, a zatim automobil 29-godišnjaka polili gorivom i zapalili. Zbog straha od širenja požara, 29-godišnjak je pozvao vatrogasce.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.