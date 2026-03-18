DOŽIVLJAJ KOJI SE NE ZABORAVLJA Muka Kristova u srcu Neretve okuplja stotine sudionika i tisuće gledatelja

U nedjelju, 22. ožujka, s početkom u 19 sati, u Borovcima će biti uprizorena Muka Kristova, jedan od najdojmljivijih korizmenih događaja u dolini Neretve. U ambijentu starog sela i netaknute prirode, kamenite ulice ponovno će postati velika pozornica na otvorenom na kojoj će se, pred očima posjetitelja, oživjeti Kristovi posljednji sati prije muke i smrti.

Samo sat vremena od Splita: Selo koje se pretvara u Jeruzalem

Postoje mjesta koja svojom tišinom govore više od riječi, a jedno od njih svakako su Borovci kod Metkovića. Upravo će to mjesto i ove korizme postati prostor snažne duhovne i scenske interpretacije događaja koji nadilazi vrijeme i prostor. Dok sunce zalazi nad neretvanskim brdima, kamene ulice napuštenog sela pretvaraju se u živu kulisu nalik Jeruzalemu. Organizatori poručuju kako ovo nije samo predstava, nego molitveni hod kroz krš i kamen, prostor u kojem svaki korak odjekuje vjerom, tišinom i snažnom porukom korizme.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uprizorenje Muke Kristove u Borovcima posljednjih godina prerasta u događaj koji snažno nadilazi lokalne okvire. Posebnost ove izvedbe leži upravo u autentičnom ambijentu koji, kako ističu organizatori, nije moguće replicirati na klasičnoj pozornici. Baklje koje paraju mrak, tišina koja se uvlači pod kožu i scena koja se odvija među kamenim kućama i prirodnim reljefom stvaraju iskustvo koje publika ne zaboravlja. Posjetitelji neće biti samo gledatelji, nego dio priče koja se odvija pred njima, gotovo na dohvat ruke.

Više od stotinu statista i oko 300 sudionika

Riječ je o velikom projektu koji, prema najavi, okuplja oko 300 sudionika, među kojima je više od stotinu kostimiranih statista i glumaca. Upravo broj uključenih, složena organizacija i zahtjevna priprema potvrđuju da je riječ o jednom od najvećih pasionskih prikaza na ovom području.

Uz sudionike na sceni, svake godine događaj prati i brojna publika. Očekuje se između dvije i tri tisuće gledatelja, što dodatno potvrđuje koliko je Muka Kristova u Borovcima postala prepoznatljiv i važan korizmeni događaj u Dalmaciji i dolini Neretve. Za sve koji žele doći na uprizorenje organiziran je i prijevoz. Dva autobusa za Borovce krenut će u 18 sati ispred crkve sv. Nikole u Metkoviću, što će posjetiteljima olakšati dolazak na lokaciju.

Time organizatori dodatno pozivaju vjernike, obitelji i sve ljude dobre volje da budu dio večeri koja spaja vjeru, zajedništvo i snažan umjetnički doživljaj.

Poziv svima koji žele pomoći i sudjelovati

Organizatori ističu kako je riječ o projektu otvorenom svima koji žele na bilo koji način sudjelovati, pomoći ili podržati realizaciju događaja. Zainteresirani se mogu javiti porukom ili komentarom, a posebna zahvala već je upućena svim sponzorima i donatorima koji podupiru ostvarenje ove velike priče.

Branko Medak, jedan od onih uključenih u organizaciju, poručuje kako je najvažnije moliti za sve koji sudjeluju, osobito za glumce. "Molite za sve koji su uključeni, naročito za glumce. Neka se Gospodin proslavi", kazao je Medak.