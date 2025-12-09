Doživite čaroliju Adventa u Dugopolju: 27. koncert 'Pod svjetlom Betlehema' obećava nezaboravan glazbeni spektakl!

U subotu, 13. prosinca, održava se Adventski koncert Pod svjetlom Betlehema u Župnoj crkvi sv. Mihovila arkanđela u Dugopolju.

Kulturno-umjetničko društvo Pleter Dugopolje organizira ovaj, već tradicionalni koncert, od 2005. godine zajedno s prijateljima te uz potporu Općine Dugopolje i Turističke zajednice Općine Dugopolje.

Na ovogodišnjem, 27. po redu adventskom koncertu, pripremili su program duhovne glazbe, koja će ispuniti ambijent župne crkve.

Raznolikim repertoarem predstavit će se renomirana imena glazbene scene iz HNK Split, ženske klape koje se rado odazovu ovakvom pozivu i domaćini iz Dugopolja. Nastupaju: KUD Pleter (dječji ansambl, ansambl mladih, glavni ansambl, dječja klapa Maestral), Ženska klapa Kolura iz Splita, Ženska klapa Merla iz Dugopolja, Zbor mladih župe sv. Mihovila ark. VIS DEI, Božo Župić, bas, HNK Split, Ivona Bosančić Lasić, mezzosopran, Stefan Kokoškov, tenor, Danira Ipavec, klasična harmonika, Petra Hrnjak-Skroza, violina i Marija Župić, klavir. Koncert počinje u 18:30 h.

Ulaz je slobodan. Odazovite se ovakvom događanju! -poručili su iz TZ Dugopolje.