Dovršen očevid požara u garaži u Srinjinama, u događaju nema elemenata kaznenog djela

Provedeni očevid potvrdio je kako u požaru koji je u nedjelju ujutro, 23. studenog 2025., izbio u garaži u Srinjinama nema elemenata kaznenog djela te da je uzrok izbijanja vatre bio tehnički kvar, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Podsjetimo, požar je prijavljen u 08:52 sati u garaži u Ulici Poljičke Kneževine, gdje je vatra zahvatila prostor u kojem su se nalazili automobil BMW X5, motocikl KTM, još jedan manji motocikl, kao i namještaj, alat i drugi materijali. Unatoč brzoj intervenciji, požar je u potpunosti progutao garažu i sve stvari u njoj.

Na terenu su bili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca te pripadnici DVD-a Žrnovnica s dva vozila i pet vatrogasaca. Požar je lokaliziran i ugašen u 10:50 sati.

Srećom, nitko nije ozlijeđen, a istraga je sada zaključena službenim nalazom da je riječ o nesretnom događaju uzrokovanom tehničkim kvarom.