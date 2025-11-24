U požaru u Srinjinama izgorjela garaža, BMW i dva motocikla

U nedjelju ujutro, u 08:52 sati, vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru koji je izbio u garaži u Ulici Poljičke Kneževine, Srinjine. Požar je zahvatio garažni prostor u kojem su se nalazili automobil marke BMW X5, motocikl KTM, još jedan manji motocikl, kao i alat, materijali te namještaj. Unatoč brzoj reakciji vatrogasaca, vatra je u potpunosti uništila garažu i sve stvari u njoj.

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca te pripadnici DVD-a Žrnovnica s dva vozila i pet vatrogasaca. Požar je lokaliziran i u potpunosti ugašen u 10:50 sati.

Srećom, prema dostupnim informacijama, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a uzroci izbijanja požara bit će predmet daljnjeg utvrđivanja.