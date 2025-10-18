Doveo kombi na servis, a onda se dogodio teški šok: "Čovjek je nešto provjeravao..."

Nesvakidašnja dogodila se u subotu u beogradskom naselju Železnik kada je vlasnik kombija teško ozlijeđen pod kotačima vlastitog vozila. Prema prvim informacijama, muškarac je vozilom došao u servis, ali se kombi, iz zasad nepoznatih razloga, sam pokrenuo i prešao preko njega. Prema riječima očevidaca, sve se odigralo u trenutku, a muškarac je zadobio teške ozljede prsnog koša.

"Kombi je stajao, čovjek je nešto provjeravao, a onda se vozilo samo pokrenulo i prešlo mu preko grudi. Ljudi su pritrčali i jedva ga izvukli", rekao je jedan od svjedoka.

Ekipe hitne pomoći su prevezle dvije osobe u najbližu bolnicu, među kojima je i vlasnik kombija. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato, piše Kurir.

Policija je obavila očevid, a istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti ove nezgode.