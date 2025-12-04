Dosje Jarak donosi zastrašujuću priču o Sarajevskom kartelu i Zijadu Turkoviću: "Zvali su to suđenjem stoljeća! Broj zločina je neshvatljiv"

Hvaljeni true crime serijal 'Dosje Jarak' donosi u dvije nove epizode 'Sarajevski kartel'. Priča o Zijadu Turkoviću i njegovoj ekipi jedna je od najvećih priča o organiziranom kriminalu u regiji. Andrija Jarak i Dario Todorović slažu slagalicu kompleksnog zločina i donose ekskluzivan razgovor sa suprugom Zijada Turkovića.

Priča o Zijadu Turkoviću i njegovoj kriminalnoj organizaciji intrigira Andriju Jarka i dugo prije nego što se prihvatio teme sarajevskog kartela. I danas, 15 godina od suđenja stoljeća, kako su bosanskohercegovački mediji nazvali proces protiv Turkovića i njegove skupine, tema je to o kojoj se u Sarajevu govori s oprezom.

"Reakcije Sarajlija bile su kombinacija iznenađenja i onog dobrodušnog bosanskog tapšanja po ramenu koje istovremeno govori - hrabri ste, ali svaka čast. Ovo je baš velika priča koja je regionalno jako zanimljiva", otkriva Jarak. "Imam puno prijatelja u susjednoj Bosni i Hercegovini i pratim što se tamo događa, na Turkovića i ekipu ne možete ne reagirati jer samo suđenje je rijetko viđen show, ali i broj zločina koje su počinili je zapanjujući i neshvatljiv", dodaje proslavljeni reporter.

„Moram priznati da mi je Andrija dugo govorio o tom slučaju i suđenjima, prepričavao mi situacije, upečatljive izjave, komentirao kako kod ljudi ne jenjava interes ni dan danas, više od desetljeća nakon što su pale presude. Ponukao me da i ja uronim duboko u suđenje Zijadu Turkoviću i njegovoj organizaciji. Jednom kad sam ušao, više nije bilo povratka jer riječ je ne samo o zanimljivom slučaju, već i društvenom fenomenu“, dodao je suautor 'Dosjea Jarak' Dario Todorović.

'Sarajevski kartel' na platformu Voyo stiže 11. prosinca, dok druga epizoda dolazi 18. prosinca. Zijadu Turkoviću sudilo se za nekoliko ubojstava, promet drogom, posjedovanje oružja i organiziranje kriminalne grupe. Zamršena slagalica zločina raspetljavala se na suđenju. "Groteskne snimke sa suđenja i cirkusantsko ponašanje doprinijeli su tom epitetu 'suđenje stoljeća'", priča Jarak i dodaje da su ključni element priče, kao i uvijek, sjajni sugovornici.

"Imamo zaista sjajne sugovornike jer nam je to ključno za priču. I ovog puta svaki od njih donosi svoj vrijedan pogled. U emisiji govori i supruga i to priči daje puno na težini. Premišljanja i predomišljanja uvijek ima, ali to je sve normalno. Oklijevaju i traže da im se objasni kakav je pristup. Kad ih uvjerimo da nam namjere nisu žute, nego punokrvne novinarske, bude sve u redu", objašnjava Andrija Jarak i najavljuje punokrvnu true crime priču o organizaciji koja je, kaže, ozbiljno operirala.

„Šejla Jugo Turković je, moram to reći, možda i najintrigantnija sugovornica koju smo dosad imali. Snažna, uvjerljiva žena i vrhunska govornica, koja iznimno hrabro govori neočekivane i često jako kontroverzne detalje. Uvjeren sam kako će ona gledateljima biti najzanimljivija i da bi oni mogli procjenjivati koliko u svemu što govori ima istine“, dodao je Todorović o sugovornicima.

"Ovakva bi kriminalna organizacija bez problema mogla funkcionirati i na nekim prostorima s puno debljim dosjeom od nama susjednog, i ne bi stršala neiskustvom i amaterizmom. Sama činjenica da priču smještamo u dvije epizode govori koliko materijala ima. Bilo je zahtjevno shvatiti tko je u zločinačkom krugu bio zadužen za što i to posložiti, ali na našem već sad prepoznatljivom panou sve ćemo nacrtati i povezati. Ozbiljno su operirali, ali i mi smo ozbiljno ispričali ovu priču", zaključuje Jarak.