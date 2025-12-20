Doris Pinčić istaknula kako je za Božić najteže ovoj skupini ljudi: "Ne padnu nam napamet, ali..."

U danima kada blagdane najčešće povezujemo s veseljem, zajedništvom i toplinom doma, Doris Pinčić Guberović podsjetila je da Božić nema isto značenje za sve. U emotivnoj objavi na Instagram profilu HRT govorila je o ljudima koji često ostaju izvan našeg vidokruga, iako su im upravo blagdani jedno od najtežih razdoblja u godini.

– Za Božić smo svi nekako mekši, otvoreniji i spremniji pomoći – istaknula je Doris, dodavši kako ipak postoji skupina na koju rijetko pomislimo. – Postoje ljudi koji nam jednostavno ne padnu na pamet. I možda je dobro da je tako, jer to znači da sami nismo prošli kroz takvo iskustvo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebno je istaknula roditelje čija su djeca blagdane prisiljena provesti u bolnici. – To su obitelji čija su djeca na Božić u bolničkim sobama – rekla je, naglasivši koliko je teško uopće pojmiti emocije i teret s kojima se ti ljudi tada nose.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatska radiotelevizija - HRT (@hrvatska_radiotelevizija)