Doris Pinčić istaknula kako je za Božić najteže ovoj skupini ljudi: "Ne padnu nam napamet, ali..."

U danima kada blagdane najčešće povezujemo s veseljem, zajedništvom i toplinom doma, Doris Pinčić Guberović podsjetila je da Božić nema isto značenje za sve. U emotivnoj objavi na Instagram profilu HRT govorila je o ljudima koji često ostaju izvan našeg vidokruga, iako su im upravo blagdani jedno od najtežih razdoblja u godini.
– Za Božić smo svi nekako mekši, otvoreniji i spremniji pomoći – istaknula je Doris, dodavši kako ipak postoji skupina na koju rijetko pomislimo. – Postoje ljudi koji nam jednostavno ne padnu na pamet. I možda je dobro da je tako, jer to znači da sami nismo prošli kroz takvo iskustvo.
Posebno je istaknula roditelje čija su djeca blagdane prisiljena provesti u bolnici. – To su obitelji čija su djeca na Božić u bolničkim sobama – rekla je, naglasivši koliko je teško uopće pojmiti emocije i teret s kojima se ti ljudi tada nose.
