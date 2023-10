DORIS KOŠTA KOMENTIRALA SVJEDOKA Smrt u hidroelektrani: "Tragedija je da je to rekao..."

Počele su nove rasprave za suđenje za tragediju u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu u kojoj su živote izgubili djelatnici postrojenja Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak. Prvi svjedok koji je ispitan ovog utorka je Ivo Lise, koji je bio zadužen za zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i zaštitu okoliša u Hidroelektrani Dubrovnik.

Nakon prvog dijela današnjeg ročišta, komentar za medije dala je odvjetnica Doris Košta, opunomoćenica dvije obitelji stradalih radnika, javlja DuList.

-Mogli bismo ga ispitivati cijeli dan. Tragedija je da on na kraju kaže: ‘Oni su zdravi ljudi’. Ti zdravi ljudi da su i bili ne znam kakvi sprintaši u tim uvjetima, oni nisu mogli izaći vani. On je znao da zbog toga što nije adekvatno riješen evakuacijski put, vatrodojava, ti sprinkleri, maske, odijela, da su te osobe čim su ušle unutra morale moliti Boga da se ne dogodi nešto ovako, inače su mrtvi. I to se dogodilo. Sigurna soba, ma ona mora postojati! Nije to ništa zbrinuto na adekvatan način. Ja jesam da se sponzorira i nogometna reprezentacija i košarkaška reprezentacija, ali postavlja se pitanje: Vi ćete njih sponzorirati milijunima, a ovdje za svoje djelatnike ste bili škrti i upravo zbog te štednje i nemara prema radniku doveli ste do ovih posljedica – rekla je.

Komentirala je i da Lise nije znao kako su preminula trojica zaposlenika. Rekla je da je to tragedija!

-Pazite, osoba koja je zadužena za njihovu spremnost, koja je brinula o njihovim redovitim liječničkim pregledima svjedoči kako je utvrđeno da su bili zdravi. Liječnički pregledi su obavljani kod Glavića jer rekao je: ‘Najvažnije je tamo jer je jeftino.’ To je osnovna stvar! Ono što ćete iščitati kroz sve ove spise zašto se ovo dogodilo je ponovo profit. Vrh HEP-a u jednom od svojih zaključaka utvrđuje da, ukoliko se uz postojeće cijene revitalizacije s godišnjom kamatom od 7 posto, postići cijena od 17 centi po kilovatu što je dobar posao i dobar novac kojeg će ostvarivati ubuduće – naglasila je.

Komentirala je i protok od više od tri mjeseca od zadnjeg suđenja.

-To apsolutno ne utječe, ali svojim sam strankama koje žele da sve što prije izađe na svjetlo dana rekla da je to uobičajeno kad je toliko okrivljenika. Mislim da će oni doći ovaj tjedan, a već kod idućeg netko će napraviti da ne može doći i tako će se to odugovlačiti – smatra.

Odvjetnik Željka Starmana, Gordan Preglej složio se s novinarima da je ovo jedan od ključnih svjedoka.

-On je jedan od svjedoka koji sigurno mogu rasvijetliti jedan dio pitanja koja su nama svima jasna, ali treba će vremena da dođemo do toga. Koliko je voljan u rasvijetljavanju toga, vidite i sami, ali morat će odgovoriti na niz još drugih pitanja – kratko je rekao okupljenim novinarima.