DORH detaljno naveo što su sve oduzeli Sanaderu i koliko još bivši premijer duguje državi

Nakon što je prošli petak objavljeno da će Ivo Sanader izaći iz zatvora u kaznionici Lipovica-Popovača Jutarnji list je DORH-u uputilo upit o tome koliko je država u dosadašnjim kaznenim postupcima bivšem premijeru oduzela imovine i koliko potražuje sudskih troškova.

Iz Ureda županijskog državnog odvjetništva danas je odgovoreno sljedeće:

- U predmetu „FIMI MEDIA“ presudom Županijskog suda u Zagrebu od 9. studenog 2020. te presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 11. lipnja 2021. utvrđeno je da iznos od 36.498,77 EUR i 1.977.088,45 EUR čini imovinsku korist koju je Ivo Sanader ostvario počinjenjem kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret. Na ime oduzimanja imovinske koristi trajno je oduzeta imovina optuženika i članova njegove obitelji koja se sastoji od novčanih sredstava i pokretnina, umjetničkih djela privremeno oduzetih za vrijeme trajanja kaznenog postupka. Oduzeta imovinska korist po pravomoćnoj presudi naplaćuje se putem Županijskog suda u Zagrebu prijenosom blokiranih sredstava po računima u bankama te trajnim oduzimanjem pokretnina umjetničkih djela.

Napominjemo kako je izvršenje odluke u dijelu u kojem se ista odnosi na oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi zatražio nadležni Županijski sud u Zagrebu na temelju Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije i Uredbe EU 2018/1805 Europskog parlamenta i vijeća od 14. studenoga 2018. o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje, slijedom čega se s upitom o očekivanom roku isplate i eventualnim preprekama u postupanju, obratite navedenom sudu.

U odnosu na naplatu troškova kaznenog postupka u iznosu od 58.953,01 EUR pokrenuti su ovršni postupci koji su u tijeku.

U predmetu „PLANINSKA“ presudom Županijskog suda u Zagrebu od 7. travnja 2017. koja je preinačena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 4. travnja 2019., Ivi Sanaderu je na ime oduzete imovinske koristi naložena uplata iznosa od 2.327.228,08 EUR, dok je na ime imovinskopravnog zahtjeva svim optuženicima naloženo Republici Hrvatskoj solidarno naknaditi iznos od 1.980.117,60 EUR, a svakom optuženiku naknaditi troškove postupka u iznosu od 663,61 EUR.

Radi naplate oduzete imovinske koristi pokrenut je ovršni postupak protiv Ive Sanadera na pokretninama-umjetničkim djelima, u kojem postupku je izvršena procjena umjetničkih djela te je sudu predloženo preuzimanje pokretnina-umjetničkih djela u vlasništvo ovrhovoditelja Republike Hrvatske.

Radi naplate imovinskopravnog zahtjeva i troškova postupka pokrenut je ovršni postupak na novčanim sredstvima Ive Sanadera, u kojem se redovno vrši prisilna naplata u korist državnog proračuna.

U predmetu „INA-MOL“ Županijski sud u Zagrebu donio je presudu od 27. prosinca 2019., koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 7. srpnja 2021., a istom je u dijelu oduzimanja imovinske koristi utvrđen iznos nezakonito pribavljene imovinske koristi od 5.000.000,00 EUR.

Županijski sud u Zagrebu koncem 2022. godine nadležnom državnom odvjetništvu dostavio je inicijativu za pokretanje postupka prisilne naplate iznosa oduzete imovinske koristi. Nakon što je utvrđeno da dužnik nema imovine u Republici Hrvatskoj nego u Švicarskoj Konfederaciji, putem međunarodne pravne pomoći poduzimaju se radnje u svrhu izvršenja sudske odluke.

U odnosu na naplatu troškova kaznenog postupka u iznosu od 5.171,67 EUR pokrenuti su ovršni postupci izravne naplate na novčanim sredstvima i vrijednosnim papirima-dionicama, koji su u tijeku.