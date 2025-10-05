Donald Trump najavio: "Blizu smo kraja 3000 godina stare tragedije"

Uoči planiranog sastanka izraelskih i palestinskih predstavnika u Egiptu, bivši američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Izrael prihvatio "početnu liniju povlačenja" iz Pojasa Gaze te da se sada čeka potvrda Hamasa kako bi se postigao dogovor o prekidu vatre.

"Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja koju smo podijelili s Hamasom. Kada Hamas potvrdi, prekid vatre odmah stupa na snagu, počinje razmjena talaca i zatvorenika, a mi ulazimo u novu fazu povlačenja", napisao je Trump, dodavši kako bi to moglo označiti „kraj jedne 3000 godina stare tragedije“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što pokazuje karta povlačenja

Trumpova objava uključivala je i kartu koja, prema pisanju izraelskih medija, prikazuje približno stanje izraelskih položaja u Gazi prije početka velike ofenzive na grad Gazu. Tada je izraelska vojska (IDF) kontrolirala oko 70 posto teritorija. Prema toj mapi, izraelske snage bi i dalje zadržale prisutnost u južnim područjima Gaze – Rafahu i Khan Younisu – kao i u dijelovima sjevera, uz tampon zonu na pojedinim lokacijama.

Sastanak u Egiptu

Ove informacije dolaze netom prije razgovora koji će se, na poziv Egipta, održati između predstavnika Izraela i Hamasa. Tema sastanka bit će razmjena izraelskih talaca za palestinske zatvorenike, no točna lokacija sastanka zasad nije objavljena.

Netanyahu: “Očekujem povratak svih talaca”

Dan prije Trumpove objave, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je u video obraćanju kako u nadolazećim danima očekuje povratak svih talaca koje Hamas još uvijek drži u Gazi. Odbacio je tvrdnje da je islamistička skupina ranije bila spremna na razmjenu bez povlačenja izraelskih snaga.

„To nije istina. Promjena u Hamasovu stavu posljedica je vojnog i diplomatskog pritiska koji smo proveli“, rekao je Netanyahu, pritom zahvalivši svom „dragom prijatelju predsjedniku Trumpu“ na podršci. Dodao je da je svom pregovaračkom timu, kojim predsjeda Ron Dermer, dao uputu da otputuje u Kairo i razradi tehničke pojedinosti oslobađanja talaca.

Prema njegovim riječima, druga faza sporazuma trebala bi uključivati razoružavanje Hamasa i demilitarizaciju Pojasa Gaze.

Hamas: spremni smo, ali uz uvjete

Izvori bliski Hamasu navode kako je skupina već poslala svoju delegaciju u Egipat radi razgovora o mirovnom prijedlogu. Hamas, prema njihovim izjavama, „u načelu prihvaća“ predaju svih talaca, živih i poginulih, ali traži oslobađanje palestinskih zatvorenika i „odgovarajuće uvjete na terenu“ za provedbu razmjene. Detalji tih uvjeta zasad nisu poznati.

Trenutačno, prema izraelskim podacima, 48 osoba još je u rukama islamističkih skupina, dok se 20 talaca smatra živima.