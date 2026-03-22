Domovinski pokret Sinj: Prestanimo s prepucavanjima, ulažimo transparentno u sport i mlade

Domovinski pokret Sinj oglasio se priopćenjem u kojem poziva na smirivanje političkih prepucavanja oko ulaganja u sportsku infrastrukturu te naglašava kako je svima zajednički cilj razvoj sporta i boljih uvjeta za djecu i mlade.

Kako navode, u posljednje vrijeme u javnosti se pojavljuju različita priopćenja političkih opcija vezana uz projekte poput srednjoškolske sportske dvorane, no ističu da bi fokus trebao biti na transparentnom i kvalitetnom ulaganju u sport.

– Svim građanima Sinja, djeci i mladima, sportašima i sportskim djelatnicima najvažnije je da se svaki euro uloži kvalitetno i transparentno – poručuju iz Domovinskog pokreta.

Naglašavaju kako je nužna suradnja svih dionika – od lokalne politike i sportskih udruga do županije i resornih ministarstava – kako bi se unaprijedila sportska infrastruktura i omogućili bolji uvjeti za bavljenje sportom.

U priopćenju ističu i važnost ulaganja u sadržaje za djecu i mlade, poput igrališta i sportskih programa, koji potiču zdrav način života, socijalizaciju te prevenciju ovisnosti i pretilosti.

Posebno upozoravaju kako u posljednje tri godine nije bilo sustavnog nagrađivanja mladih sportaša u Sinju, unatoč, kako navode, brojnim uspjesima sportskih kolektiva.

– Imamo kvalitetne sportaše i klubove s vrhunskim rezultatima, a izostanak nagrađivanja mladih talenata smatramo propuštenom prilikom – ističu.

Kao jednu od konkretnih mjera predlažu organizaciju javne prezentacije sportova u Sinju, po uzoru na ranije održavani „Sajam mogućnosti“, kako bi se građane, a posebno djecu i roditelje, upoznalo s dostupnim sportskim aktivnostima.

Uz to, ponovno ističu potrebu uvođenja sustava nagrađivanja mladih sportaša i sportskih kolektiva, što bi, smatraju, dodatno potaknulo razvoj sporta u gradu.

Priopćenje potpisuje predsjednik sinjskog ogranka Domovinskog pokreta Antonio Kulaš.