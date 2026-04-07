Domaće tržište mogla bi preplaviti strana janjetina: "Ljudi najviše vole domaću, ličku, bukovačku, pašku..."

Europska unija i Australija nedavno su zaključile povijesni sporazum o slobodnoj trgovini kojim se znatno smanjuju carine. Tako u hrvatske trgovine stiže australsko meso po povoljnijim cijenama.

Bukovačka, ravnokotarska, lička, paška slatka kao med. Sve su to varijacije na temu mnogim Hrvatima tako omiljene janjetine. Zadranin Goran Krnčević bio je u životu i mesar, ali i pomorac. Voli, naravno, domaću, no probao je i australsku janjetinu.

- Jesam, u američkom jednom restoranu, izuzetno je dobra. I bio suvlasnik mesnice, familija, potičem iz poznate mesarske obitelji gdje je djed bio mesar, otac, brat, kazao je za HTV Goran Krnčević iz Zadra.

Rebarca, pola kilograma, stoje devet eura.

- Ona mora biti boje roze. Ona mora biti da je živahna, da nije ukrućena. Rebra moraju biti mala. Ne smiju biti velika. To je stara janjetina, rekao je zadarski mesar Josip Vanjak.

Gospodin Goran dobro je i prošao jer je kilogram u prosjeku oko dvadeset eura, a paške, ako je još netko nađe, i 25. Kilogram pečene šezdeset eura, i to je još povoljno, kažu nam ljubitelji janjetine.

Zadarski pečenjar Ilija ističe kako ljudi najviše vole domaću, ličku, bukovačku, pašku.

Europska unija uvest će sustav kvota, što znači da će bescarinski uvoz mesa biti ograničen, ali i ta količina zabrinjava uzgajivače ovaca.

- U Australiji je drugačiji način proizvodnje. To su velike farme, niska je cijena proizvodnje. Oni imaju otprilike 30 posto nižu cijenu te janjetine. Tako da će to doista utjecati na naš sektor stočarstva, naveo je Daniel Segarić, pročelnik Zadarske županije za poljoprivredu.

U Zadarskoj županiji jedva je 80 tisuća ovaca. Prije dvije godine bilo ih je deset tisuća više.

Vjeruje se da će velike farme u unutrašnjosti imati problem, uzgajivači u unutrašnjosti veći problem od paških uzgajivača.

Paške janjetine relativno je malo, ali baš zato ima sigurne kupce. Visoku cijenu opravdava kvaliteta. No, kada na police stigne ona iz Australije, a u svijetu se smatra kvalitetnom, to će zasigurno utjecati na naše uzgajivače.