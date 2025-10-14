Dolazi li zabrana cigareta s filterom i e-cigareta u cijeloj Europi?

Ovaj radikalni potez temelji se na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja tvrdi da bi zabrana filtera mogla znatno smanjiti privlačnost cigareta i potaknuti smanjenje broja pušača. Filteri ne samo da ne štite korisnike od štetnih tvari – kako mnogi pogrešno vjeruju – već i dodatno zagađuju okoliš, piše Fenix.
Cilj: Smanjenje pušenja i zaštita okoliša
Prema WHO-u, filteri su "marketinški trik" iz 1940-ih, a novije studije pokazuju da ne smanjuju količinu štetnih tvari koje ulaze u tijelo. Zbog toga su mnogi europski zastupnici izrazili snažnu podršku prijedlogu zabrane.
Nacrt uključuje i mogućnost znatnog ograničenja prodajnih mjesta – cigarete bi se ubuduće mogle prodavati samo u specijaliziranim trgovinama, a ne više na benzinskim postajama, u supermarketima ili iz automata.
Zabrana za "generaciju bez dima"
Još jedna ideja koja se nalazi na stolu je tzv. "generacija bez dima". Plan je odrediti datum – svi rođeni nakon tog datuma nikada ne bi smjeli legalno kupiti duhanske proizvode. Slična inicijativa već je testirana na Novom Zelandu, ali je u međuvremenu povučena zbog praktičnih problema i rasta crnog tržišta.
WHO će od 17. do 22. studenog održati veliku konferenciju o kontroli duhana (COP11), gdje će se dodatno razraditi globalne preporuke. EU Komisija već sada daje snažnu podršku prijedlogu, no za njegovu provedbu potrebna je i suglasnost država članica, javlja Fenix. Ako prijedlog bude prihvaćen, Europa bi mogla postati prvi kontinent koji će ozbiljno krenuti prema stvaranju generacije bez cigareta.
Što slijedi?
