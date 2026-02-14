Dokumenti otkrivaju: Bivši Trumpov savjetnik s Epsteinom raspravljao o rušenju pape Franje

Steve Bannon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom razmatrao je strategije za suprotstavljanje papi Franji, izjavivši kako se nada da će ga "srušiti", otkrivaju novobjavljeni dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa.

Poruke koje su razmijenili 2019. godine, objavljene prošlog mjeseca u sklopu opsežne dokumentacije, pokazuju da se Bannon nakon odlaska iz Trumpove administracije obratio pokojnom financijeru za pomoć u svojim nastojanjima da potkopa bivšeg papu, piše CNN.

Sukob svjetonazora

Bannon je bio žestoki kritičar pape Franje, kojeg je smatrao protivnikom svoje "suverenističke" vizije, vrste nacionalističkog populizma koji se širio Europom 2018. i 2019. godine. Čini se da objavljeni dokumenti pokazuju kako je Epstein pomagao Bannonu u izgradnji njegovog pokreta.

"Srušit ću Franju", napisao je Bannon Epsteinu u lipnju 2019. "Clintonovi, Xi, Franjo, EU, samo dajte, brate."

Papa Franjo predstavljao je značajnu prepreku Bannonovom nacionalističkom populizmu. Bivši Trumpov pomoćnik opisao je 2018. za The Spectator Franju kao osobu "vrijednu svakog prijezira", optužujući ga da se priklanja "globalističkim elitama". Prema pisanju "SourceMateriala", poticao je Mattea Salvinija, sadašnjeg potpredsjednika talijanske vlade, da "napada" papu. Salvini je, sa svoje strane, koristio kršćansku ikonografiju i retoriku u provođenju svoje protuimigrantske politike.

Rim i Vatikan bili su važni za Bannona. Ondje je osnovao ured dok je vodio Breitbart News i bio je uključen u pokušaje uspostave političke "škole za gladijatore" za obranu judeokršćanskih vrijednosti nedaleko od Vječnog grada. S druge strane, Franjo je bio protuteža Trumpovom svjetonazoru, oštro kritizirajući nacionalizam, a zalaganje za migrante učinio je jednim od glavnih obilježja svojeg pontifikata.

Knjiga kao oružje

Novootkriveni dokumenti Ministarstva pravosuđa pokazuju da je Bannon u više navrata kontaktirao Epsteina u svojim naporima da našteti pokojnom papi. U porukama se pozivao na knjigu francuskog novinara Frédérica Martela iz 2019. godine, "U vatikanskom ormaru", koja je razotkrila tajnovitost i licemjerje na visokim razinama Crkve. Martel je svojom knjigom izazvao buru, tvrdeći da je 80% svećenika koji rade u Vatikanu homoseksualno, te istražujući kako svoju seksualnost drže u tajnosti.

Pitanje homoseksualnosti u Crkvi postalo je sporna točka za neke konzervativce, koji u tome vide dokaz dublje, sustavne krize, a neki ga povezuju i sa širim skandalima seksualnog zlostavljanja. Većina stručnjaka i istraživača svako poistovjećivanje seksualne orijentacije sa zlostavljanjem smatra znanstveno netočnim.

Bannon je pokazao interes da se Martelova knjiga ekranizira nakon sastanka s autorom u jednom pariškom hotelu s pet zvjezdica. U porukama, čini se da Bannon sugerira kako bi Epstein mogao biti izvršni producent filma. "Sada si izvršni producent 'ITCOTV-a' (U vatikanskom ormaru)", napisao je Bannon.

Nije jasno koliko je Bannonov prijedlog bio ozbiljan. Epstein u razmjeni poruka ne spominje ponudu, već pita Bannona o snimanju Noama Chomskog, filozofa i javnog intelektualca. Martel je izjavio da je na sastanku u hotelu Le Bristol rekao Bannonu kako ne može pristati ni na kakav filmski ugovor jer prava kontroliraju njegovi izdavači, koji su već potpisali ugovor s drugom korporacijom. Za CNN je kazao kako misli da je Bannon htio "instrumentalizirati" knjigu u svojim naporima protiv pape Franje.

Reakcije i širi kontekst

Epsteinovi dokumenti pokazuju da si je 1. travnja 2019. poslao e-mail s naslovom "u vatikanskom ormaru", a kasnije je Bannonu poslao članak naslovljen "Papa Franjo ili Steve Bannon? Katolici moraju birati", na što je Bannon odgovorio: "Lak izbor."

Austen Ivereigh, biograf pokojnog pape, rekao je da je Bannon mislio kako može iskoristiti Martelovu knjigu da osramoti i našteti papi Franji, tvrdeći pritom da "pročišćava" Crkvu. "Mislim da je pogrešno procijenio i prirodu knjige i papu Franju", rekao je Ivereigh za CNN.

Kako se sada ispostavlja, Bannon je slao poruke Epsteinu nekoliko godina nakon njegove osude za seksualne prijestupe nad djecom iz 2008. i neposredno prije uhićenja zbog trgovine maloljetnicama radi seksa.

Velečasni Antonio Spadaro, vatikanski dužnosnik koji je blisko surađivao s papom Franjom, rekao je za CNN da Bannonove poruke pokazuju želju za spajanjem "duhovnog autoriteta s političkom moći u strateške svrhe."

Pokojni papa, objašnjava Spadaro, opirao se takvoj vezi. "Ove poruke ne otkrivaju samo animozitet prema Papi, već dublji pokušaj instrumentalizacije vjere kao oružja, upravo iskušenje koje je on nastojao razoružati."

Razdoblje od 2018. do 2019. obilježilo je intenzivno protivljenje Franji, koje je kulminiralo dosjeom iz kolovoza 2018. koji je objavio nadbiskup Carlo Maria Viganò, bivši papinski veleposlanik u SAD-u, optužujući ga da nije reagirao na zlostavljanje koje je počinio kardinal Theodore McCarrick. Vatikanska istraga kasnije je oslobodila Franju.

Gubitak saveznika

Bannonova želja da Martelovu knjigu pretvori u film dovela je do gubitka saveznika u Vatikanu. Kardinal Raymond Burke, istaknuti konzervativni kritičar Franje, izjavio je "Uopće ne smatram da bi se prema knjizi trebao snimiti film."

Burke je također prikazan u negativnom svjetlu u Martelovoj knjizi. Njegov raskid s Bannonom dogodio se kada je prekinuo veze s Dignitatis Humanae, konzervativnim institutom koji je osnovao Benjamin Harnwell, britanski politički savjetnik i bliski Bannonov suradnik sa sjedištem u Italiji, prenosi Index.

"Bolje vladati u paklu"

Na drugim mjestima u dokumentima, Epstein se sa svojim bratom Markom šali o pozivanju pape Franje u svoju rezidenciju na "masažu" tijekom papinog posjeta SAD-u 2015. godine. Tri godine kasnije, šalje poruku Bannonu da pokušava "organizirati putovanje za papu na Bliski istok", dodajući "naslov - tolerancija."

Kada Bannon podijeli s Epsteinom članak o tome kako Vatikan osuđuje "populistički nacionalizam", Epstein citira biblijski ep Johna Miltona "Izgubljeni raj", trenutak kada je Sotona izbačen iz raja. "Bolje vladati u paklu nego služiti u raju", poručuje Epstein Bannonu.

CNN je kontaktirao Bannonovog predstavnika za komentar. Trump je dosljedno negirao bilo kakve nepravilnosti u vezi s Epsteinom ili bilo kakve optužbe za seksualno nedolično ponašanje.