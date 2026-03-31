Dokumentarci, gejming večeri i karijerni razgovori obilježit će travanj u Zoni

Travanj u Zoni donosi raznovrstan i dinamičan program za mlade različitih interesa - od filmskih večeri i izložbi do informativnih i edukativnih događanja. Tijekom mjeseca održat će se kviz, filmski i književni klubovi, anime druženja, radionice, sajmovi, šahovska druženja, karaoke, slušaona i brojni drugi sadržaji, a prostor je svakodnevno otvoren za učenje, rad i opuštanje.

- Posebno izdvajamo KineDok projekcije, koje i ovog mjeseca donose snažne i autentične dokumentarne priče. Program otvara film o neobičnoj bračkoj zajednici žena, slijedi priča o šesnaestogodišnjakinji koja postaje majka, a mjesec zaključuje priča o mladićima koji su krivotvorili putne karte, proputovali Europu i isto omogućili cijeloj svojoj generaciji - najavljuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Ljubitelji videoigara i druženja uživo doći će na svoje uz gejmerske večeri - Super Smash Bros Ultimate game night održat će se u petak, 3. travnja, dok je nostalgični Laptop LAN Party CS 1.6 na rasporedu u srijedu, 15. travnja.

- Učenike i studente posebno pozivamo na informativno događanje “Što možeš raditi s mojim faksom?” koje će se održati 22. travnja. Kroz individualne razgovore, svi zainteresirani moći će iz prve ruke saznati kakve ih stvarne mogućnosti čekaju nakon završetka pojedinog fakulteta. Sudionici iz različitih struka podijelit će svoja osobna iskustva zapošljavanja u struci i primjere karijernih puteva svojih bivših kolega sa studija - ističe Zubanović.

Kulturni program dodatno će obogatiti nova izložba u sklopu ciklusa “Mladi izlažu”, čije je otvorenje najavljeno za 25. travnja. Splitskoj publici prvi put će se predstaviti Lisa Nimanbegu, mlada autorica inspirirana morem.

Više informacija o cjelokupnom programu i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.