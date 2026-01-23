Doktorirala kćer Ivice i Marijane Puljak

Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Grada Splita objavio je da je njegova kćer Ema doktorirala u Barceloni.

"Naša Ema je upravo obranila doktorat na sveučilištu u Barceloni! Doktorat ima naslov 'Quantum-inspired Machine Learning for High Energy Physics Applications', a izradila ga je u CERN-u u okviru 'Quantum Technology Initiative' i u Barcelona Supercomputing Center, a obranila na Universitat Autonoma de Barcelona", objavio je Puljak te je nadodao:

"Ovo je veliki dan za našu Emu i za cijelu našu veliku obitelj. Neopisivo smo ponosni i sretni", ponosno je napisao Ivica Puljak na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj je cijela obitelj Puljak.

Pogledajte fotografiju: