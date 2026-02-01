Đoković igra za povijest. Evo gdje ga gledati

Carlos Alcaraz i Novak Đoković sučelit će se u finalu Australian Opena. Bez obzira na ishod finala u Melbourneu, ponovno će se ispisivati teniska povijest.

Alcaraz (22) ima priliku postati najmlađi tenisač u povijesti koji je osvojio sva četiri Grand Slam turnira, dok Đoković (38) lovi deseti naslov na Australian Openu i ukupno 24. Grand Slam titulu, čime bi dodatno učvrstio status najuspješnijeg tenisača svih vremena.

Đoković: Vidjet ćemo koliko ćemo obojica biti svježi

Nakon polufinalnih mečeva Đoković je komentirao fizičku spremu uoči finala.

„Biološki gledano, njemu će se vjerojatno biti lakše oporaviti“, rekao je Đoković o Alcarazu.

„Moje pripreme su onakve kakve trebaju biti. Prošle godine sam ga ovdje pobijedio u vrlo iscrpljujućem meču. Vidjet ćemo koliko ćemo obojica biti svježi. Veselim se finalu. Natjecateljski igram tenis kako bih dolazio do završnica Grand Slam turnira“, dodao je.

Kolika je nagrada?

Ukupni nagradni fond ovogodišnjeg turnira iznosi 111,5 milijuna australskih dolara (oko 65,5 milijuna eura), što je gotovo 16 posto više nego prošle godine i najveće povećanje u povijesti turnira.

Pobjedniku pripada 4,15 milijuna australskih dolara (oko 2,44 milijuna eura), dok će poraženi finalist zaraditi 2,15 milijuna australskih dolara, odnosno približno 1,26 milijuna eura.

Finale Australian Opena igra se uz prijenos na programu Eurosport 1.