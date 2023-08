DOKAD OVAKO? Naknade za održavanje uredno se plaćaju no groblje Zlopolje je obraslo travom, a otpad se ne odnosi

Ante Odžak, zabrinuti je građanin koji nam se javio s problemom neodržavanja groblja Zlopolje crkve Svih Svetih u Općini Muć.

Iako se uredno plaćaju naknade za odnošenje komunalnog otpada te za održavanje groblja, groblje je u iznimno lošem stanju. Obraslo je travom i raznim raslinjem, nije dobro pokošeno, prolaz do grobova nije prohodan, a nadgrobni spomenici su zaklonjeni travom od vida.

Službeni koncesionar je Općina Muć, te je na njima da to održavaju. No, kako nam javlja čitatelj, Općina Muć i načelnik Općine plaćaju nekoga privatno za održavanje, a očito je da se to ne održava kako treba.

"Prije su to održavali neki ljudi koje su zaposlili s biroa i nekoliko mjeseci ih se plaćalo da održavaju groblje. Više puta godišnje bi se to uređivalo, ovisno o tome kako su bili plaćeni, i bilo je u redu. Zadnji put je to bilo negdje oko Uskrsa, kada je načelnik održavanje prebacio na plaćene privatnike", kazao nam je Ante.

Na fotografijama koje nam je priložio Ante Odžak vidi se trenutno stanje groblja, koje je obraslo travom i neodržavano.

GALERIJA Kliknite za pregled

"Katastrofa. Ja sam već upozorio ljude koji su to održavali da nije dobro pokošeno, zvao sam načelnika i u Općini dežurne ljude, komunalnu redakciju. Zvao sam i u Zagreb, no rekli su mi da oni tu nisu nadležni i da u vezi s tim ne mogu ništa", kazao je Ante.

Kaže, tu se redovito održavaju sprovodi, i nije lijepo vidjeti ovakvo stanje groblja u kojem su pokopani bližnji.

Veliki je problem i s odvozom otpada

Više zamolbi i upita ostalo je neodgovoreno, a odgovornost održavanja prebacuje se s jedne strane na drugu, te se čini kao da se došlo do zida preko kojeg se ne može. Ipak, nije u redu da groblje na kojem su pokopani voljeni članovi obitelji i sumještani nije održavano, te da problemi i ne staju tu.

Naime, odmah uz groblje ide cesta gdje se nalaze dva kontejnera, no tu se odlaže toliko otpada da zatrpa ne samo kontejner već i okolni prostor. Problem je odlaganja otpada te manjak odvoza, što narušava prostor i nije prikladno da se nalazi direktno uz groblje.

"Nekoliko puta sam kontaktirao načelnika da se tu postavi kamera, i da se nekako riješi problem. Organizirali smo i odvoz otpada, no poslije toga sve se vratilo na staro, i problem je i dalje tu", kaže čitatelj.

"To se treba urediti. Ovo je 'majka svih crkava' u Općini Muć te su na tom groblju pokopani naši ljudi od 1700-tih godina do danas. Tu leže naši pradidovi, branitelji, majke, očevi, sinovi, i nije u redu da to ovako izgleda, i nije lipo za vidit", kaže.

"Najmanji je problem izdvojiti sto kuna godišnje za održavanje groblja, no ako već to plaćamo onda bi se to trebalo i održavati", govori nam Ante.

Nada se da će pritisak javnosti pomoći da se stvari uskoro promijene nabolje.