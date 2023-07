Dok se gradska uprava brine o pijanim turistima, štekatima, investitorima i kreditima, sve je više 'posebnih' gostiju: Gdje se u Splitu kupaju kućni ljubimci?

Na marginama svakodnevnih gradskih događanja već neko vrijeme je jedna tema zapostavljena. Između prosvjeda oko Small Malla i dekapitirane pelegrinke, uporabne dozvole za Dalmatia Tower, uklanjanja štekata i trafika, mjestimično razularenog noćnog provoda dijela mladih turista po gradu te posljedične akcije gradskih vlasti putem komunalnog redarstva, početka (nekakvih) radova na Žnjanu, zatim politizacije svega toga i još više, naravno da će pitanje treće gradske pseće plaže pasti u sedmi plan...

No, čini nam se prilično zanimljivim to pitanje, pogotovo kada se vidi broj turista i njihovih četveronožnih ljubimaca koji svake godine pohode one dvije službene plaže za pse. A u Splitu, ponovimo, postoje dvije legalne plaže za pse na kojima se čupavci mogu kupati s vlasnicima cijelog dana, ona na Duilovu (ispod hotela Zagreb) te ona na Kašjunima, kad se spustite nizbrdicom (ako ste voljni upuštati se u avanturu, s obzirom na promet i 'milijun' parkiranih auta) skroz lijevo, prema sikama. Reklo bi se sasvim dovoljno. No, dvije stvari treba naglasiti u cijeloj priči. Za početak obje plaže su prilično skromnih dimenzija, ona na Marjanu još i skučenija, makar nudi određenu intimu, nešto prirodnog hlada i gotovo sigurno čišće more. To što je duga nekih 20-ak metara pa već s nekoliko obitelji sa psima djeluje prenatrpana. Ona na Duilovu je nešto veća – najmanja plaža za ljude na cijelom Žnjanu, znači između punti odnosno 'pera' s kamenjem koje ih odvajaju vizualno i fizički, je puno veća od ove na Duilovu za ljude i životinje.

Što nije (veliki) problem u travnju, svibnju ili listopadu, ali usred sezone ukazuje se druga 'situacija', koja se može shvatiti kao manjak turističke ponude. Jer sve više je turista, obitelji koje pohode Split i u njemu se zadržavaju, a na godišnji odmor vode kućne ljubimce. Stranci pa i domaći ljudi s kontinenta dolaze na te dvije plažice sredinom srpnja i kolovoza pa onda pod stresom ulaze u more. I vlasnici i životinje, jer ih je previše na relativno skučenom prostoru. Dobro, većina pasa ipak toliko voli more i kupanje pa je broj nekakvih sukoba srećom minimalan.

Službenih informacija o trećoj plaži za pse još nema

Pored malih dimenzija plaža i velikog broja turista, valja spomenuti i treći (polu)problem, a on je geografske prirode. Obje plaže su praktički na krajevima grada, prema istoku i zapadu, dok recimo điga na Zenti nije baš za sve...

Ostale plaže i pristupi moru su, ako i nema znaka, zabranjeni za pse. Na stranicama TZ Grada Splita su to prilično elegantno izbjegli naglasiti, nego su, citiramo, naveli sljedeće: 'načelno, kupanje pasa moguće je primjerice na svakom samotnijem mjestu gdje ljudi ne dolaze tako često, ili uopće ne dolaze, posebno u ranim jutarnjim satima'. Većina domaćih vlasnika pasa tako i radi ili odlazi u noćna kupanja kada na plažama ostaju mladi kojima razigrani ljubimci u moru uglavnom ne smetaju. Ipak, svojedobno se spominjalo kako će se službeno označiti i treća plaža za pse (malo je sramotno da jedna Rijeka, koja niti ima ovoliko turista niti ovoliko plaža, također ima dvije plaže za pse) i to dio u uvali Trstenik gdje utječe potok pošto se tamo ljudi ionako ne kupaju previše...

Ta inicijativa je međutim zapela negdje u gradskoj upravi. Službenih informacija o trećoj plaži za pse nema, što imajući u vidu probleme na svakodnevnoj bazi s početka teksta i ne čudi. Posljednji put su planovi kolali još za mandata Ive Baldasara (?!), nakon toga je treća plaža za pse pala u zaborav...