Dok neki u Hrvatskoj zarađuju 2 800 eura, drugi dobivaju manje od tisuću eura! Doznajemo koja industrija u Hrvatskoj isplaćuje najveće plaće

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za prosinac 2025. iznosila je 1 494 eura. U odnosu na studeni 2025., nominalno je manja za 0,3 posto, dok je realno porasla za 0,1 posto. Prosječna mjesečna bruto plaća u istom razdoblju iznosila je 2 087 eura, što je također nominalno manje za 0,3 posto, a realno više za 0,1 posto.

U odnosu na prosinac 2024., prosječna neto plaća bila je viša za 9,8 posto nominalno i 6,3 posto realno, dok je prosječna bruto plaća porasla za 11,2 posto nominalno i 7,6 posto realno.

Najviša prosječna neto plaća u prosincu 2025. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 2 835 eura, dok je najniža bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, s iznosom od 942 eura. Najviša prosječna bruto plaća također je bila u istoj naftnoj djelatnosti i iznosila je 4 321 euro, a najniža u proizvodnji odjeće, 1 238 eura.

Medijalna neto plaća u prosincu 2025. iznosila je 1 280 eura, što je u odnosu na studeni 2025. povećanje od 0,2 posto, a u odnosu na prosinac 2024. povećanje od 10,7 posto. Medijalna bruto plaća iznosila je 1 749 eura, što je porast od 0,3 posto u odnosu na studeni i 12,2 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.