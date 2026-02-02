Dok je Thompson pjevao, izvješeno "Ujedinjeni protiv fašizma"

Inicijativa 'Ujedinjeni protiv fašizma' je tijekom dočeka hrvatskih rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića, odnosno za vrijeme nastupa Marka Perkovića Thompsona, sa zgrade razvila transparent s porukom 'Ujedinjeni protiv fašizma'.

"Ovom akcijom Inicijativa je htjela ukazati kako ne pristaje na samovolju Vlade koja je danas kršenjem zakona i Ustava nastavila svoje prakse normalizacije ustaštva, prijetnji i zastrašivanja, mržnje i nasilja.

Dosta nam je spinova i instrumentalizacije sporta i glazbe. Reprezentacije i sportski savezi ne smiju biti ničija privatna igračka i poligon za guranje društva u desno, a trgovi nisu pozornica za lažno i agresivno "domoljublje" temeljeno na relativizaciji ustaštva.

Jedan pjevač nije mjerna jedinica za domoljublje, nego smokvin list vladajuće stranke da lakše i brže skrene iz demokracije u autokraciju", poručili su.