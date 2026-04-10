Dojave o bombama u Zagrebu: Policija pretražuje Gradsko poglavarstvo i sjedište Možemo

Nekoliko hrvatskih medija, među kojima i N1, je danas zaprimilo na e-mail dojavu o bombama u Gradskom poglavarstvu, sjedištu stranke Možemo u Zagrebu te na adresi Mladena Pozajića 3, Novi Jelkovec.

"Kriminal danas leti u zrak", stoji u prijetnji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zagrebačka policija potvrdila je kako utvrđuje sve okolnosti navedenog događaja.

Slična situacija dogodila se i početkom veljače, kada je zagrebačka policija također dobila dojave o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo. Te su dojave bile lažne.

Zagrebačka policija potvrdila je kako će pretražiti sve spomenute lokacije.