Dojave o bombama u Zagrebu: Policija pretražuje Gradsko poglavarstvo i sjedište Možemo

Nekoliko hrvatskih medija, među kojima i N1, je danas zaprimilo na e-mail dojavu o bombama u Gradskom poglavarstvu, sjedištu stranke Možemo u Zagrebu te na adresi Mladena Pozajića 3, Novi Jelkovec.
"Kriminal danas leti u zrak", stoji u prijetnji.
Zagrebačka policija potvrdila je kako utvrđuje sve okolnosti navedenog događaja.
Slična situacija dogodila se i početkom veljače, kada je zagrebačka policija također dobila dojave o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo. Te su dojave bile lažne.
Zagrebačka policija potvrdila je kako će pretražiti sve spomenute lokacije.
