Dojave o bombama u šibenskim školama digle policiju na noge! Policija pregledala 33 ustanove nakon prijetnji...

Dojava je bila lažna

U odnosu na jutros zaprimljenu elektroničku poštu u kojoj se navodi kako su u obrazovnim ustanovama na području Šibenika postavljene eksplozivne naprave, nadležna Policijska uprava izvijestila je da su provedeni. adekvatni postupci u prostorijama 33 obrazovne ustanove i utvrđeno je da je dojava bila lažna.

Angažiran je maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje.

Ni u jednoj obrazovnoj ustanovi nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela - stoji u priopćenju. 

 

