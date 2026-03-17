Dojava o "curenju" plina u stanu u Splitu, na intervenciji šest vatrogasaca

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 16. ožujka u 6 sati do 17. ožujka u 6 sati zabilježeno je više intervencija, među kojima i jedna na području Splita.

U 10:59 sati vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita izašli su na izvid u Pazdigradskoj ulici zbog dojave o mirisu plina. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i šest vatrogasaca.

Požari trave i raslinja na više lokacija

Na području županije zabilježeno je više požara otvorenog prostora, pri čemu su gorjeli trava i nisko raslinje.

U Sinju je u 9:06 sati obavljeno otvaranje vrata stana, a intervenirala je JVP Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U mjestu Ribičići (Cista Provo) u 12:06 sati izbio je požar u kojem je opožareno oko jedan hektar trave i niskog raslinja. Na terenu je bio DVD Lovreć s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U Ugljanima je u 16:13 sati zabilježen požar na površini od oko 700 četvornih metara, dok je u Cisti Velikoj u 18:45 sati opožareno čak 2,5 hektara.

Vatrogasci su intervenirali i u Dugopolju, gdje su u 17:57 sati gasili požar trave u masliniku na površini od jednog hektara, a potom i drugi požar u 18:42 sati, kada je izgorjelo oko 5000 četvornih metara.

U Brnazama je u 21:09 sati zabilježen još jedan požar trave, pri čemu je opožareno oko 2000 četvornih metara, a intervenirala je JVP Sinj s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatrogasci apeliraju na oprez

S obzirom na niz požara otvorenog prostora u kratkom vremenu, vatrogasci ponovno apeliraju na građane da budu oprezni prilikom boravka u prirodi te da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, osobito u uvjetima povećane opasnosti od požara.