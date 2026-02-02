Close Menu

Dojava o bombi u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu. Tomislav Tomašević ostao u zgradi

Evakuirana je zgrada
Tomislav Tomašević

Kako doznaje N1, u Gradu Zagrebu zbog dojave o bombi evakuirano je Gradsko poglavarstvo, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ostaje u zgradi.

Ranije je Sandra Benčić (Možemo!) na svom Facebook profilu objavila kako je policija ušla u prostorije stranke Možemo "pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njezinu objavu donosimo u nastavku:

"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore politickih stranaka."

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
12
Nice
1
What?
1
Laž
1
Sad
1
Mad
5