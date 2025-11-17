Dojava o bombi: Evakuiran sud u Splitu uoči suđenja Petraku

Jutros je stigla dojava da je postavljena bomba na Županijskom sudu u Splitu. Trebalo je početi ročište za Nenada Petraka i njegovu skupinu, potvrđivanje optužnice.

Oko 20 minuta prije 9 sati pravosudni policajci obavijestili su odvjetnike i sve prisutne da moraju napustiti zgradu jer je stigla dojava o postavljenoj bombi, javlja Slobodna Dalmacija.

Policija je potvrdila da je oko 08:50 sati zaprimljena dojava da je postavljena eksplozivna naprava u prostorijama Županijskog suda u Splitu nakon čega su odmah upućeni policijski službenici na mjesto događaja. Evakuirani su svi zaposlenici i stranke te slijedi proteuksplozivni pregled.