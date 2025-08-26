Dogovorili se Milanović i Plenković

U tišini i bez prepirke pao je dogovor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Valentin Franjić, kako doznaje Dnevnik Nove TV, ostat će čelni čovjek Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Apsolutno podržavam i pozdravljam ovo suglasje predsjednika i premijera. To je u skladu sa Ustavom, ali to je odgovorno jer to se tiče i naše nacionalne sigurnosti. Što se tiče gospodina Franjića, on je izuzetno korektan i izuzetno profesionalan. Nema repova iza njega i u konačnici je on dio kontinuiteta", rekao je Mišel Jakšić (SDP), član saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Hoće li se dogovoriti oko sudaca?

Složili su se, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović, i da je ove godine opet red na predsjedniku Milanoviću da ide na Opću skupštinu UN-a, ali zato već po drugi put nema dogovora oko čelne osobe Vrhovnog suda.

Prvi predsjednikov izbor Sandru Artuković Kunšt nije podržala vladajuća većina. U drugoj rundi jedinu kandidatkinju, profesoricu Aleksandru Maganić, nije podržao ni sam predsjednik.

"Nema smisla za saslušanjem, da praktički to radimo bez ikakvog smisla ako je predsjednik neće podržati, a jasno je rekao da neće predložiti Hrvatskom saboru", objasnio je Mostovac Nikola Grmoja, predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe.

"Treba raspisati treći poziv i vidjeti može li doći do suglasja oko nekog kandidata. Očito se ljudi ne žele prijavljivati ako neće biti predloženi od predsjednika i potvrđeni od vladajuće većine", dodao je.

Za tri nova suca Ustavnog suda, otkriva Ivan Malenica (HDZ), 1. rujna će se raspisati javni poziv koji će trajati mjesec dana.

"Nakon provjera jesu li kandidature pravovaljane, organizirat će se sjednica odbora za Ustav i saslušat će se kandidati. Vjerujem da će biti dogovor oko tri nova suca Ustavnog suda. Ukoliko se to ne dogodi, mandat trojici sudaca produljuje se za još šest mjeseci", najavio je predsjednik Odbora za Ustav, donosi Dnevnik Nove TV.

U tom slučaju mandat bi se produžio sucima Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu. Ako se niti u tom roku tri suca ne pronađu, Ustavni sud može funkcionirati i s postojećih deset sudaca.