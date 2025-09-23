Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu

U svakoj obrazovnoj zajednici postoje oni koji uvijek odlaze korak dalje. Angažirani su, predani i motivirani te svojim radom podižu kvalitetu obrazovanja za sve. Njihove zajednice to prepoznaju i cijene, a nagrada Zlatna kreda dodjeljuje se kako bi njihov doprinos dobio vidljivost i priznanje koje zaslužuje.

Dodjelu nagrade organizira portal srednja.hr. Na natječaj se mogu prijaviti odgojno-obrazovni radnici svih razina: učitelji, nastavnici, strukovni nastavnici, asistenti, predavači, profesori, učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti svih visokih učilišta.

Dodijelit će se ukupno četiri nagrade:

Nastavnik/nastavnica godine (OŠ/SŠ)

Profesor/profesorica godine (visoko obrazovanje)

Učenik/učenica godine

Student/studentica godine

Kako sudjelovati u natječaju?

Nagrada će otići u ruke onima koji mijenjaju obrazovanje iznutra, neovisno koliko te promjene bile male ili velike. Svatko može predložiti kandidata ili kandidatkinju za nagradu.

Učenici mogu predložiti svoje učitelje ili nastavnike, studenti profesore i obrnuto, a kolege se mogu međusobno nominirati. Prijave se vrše putem obrasca dostupnog ovdje. Potrebno je jasno obrazložiti zašto baš ta osoba zaslužuje nagradu i opisati kako je to utjecalo na zajednicu kojoj pripadate.

Prijave se zatvaraju 30. rujna 2025. godine u 23:59 sati. Finalisti će biti objavljeni do 15. listopada, a pobjednici će biti proglašeni na svečanoj dodjeli nagrada na godišnjoj konferenciji portala srednja.hr. Ona se ove godine održava 7. studenog u zagrebačkom Hotelu International. Više o konferenciji pročitajte ovdje.

Iako oni koji obrazovanje čine boljim za sve rijetko traže priznanje, Zlatna kreda je prilika da im se ono ipak da. Nominirajte ih za nagradu koja ih može dodatno osnažiti.