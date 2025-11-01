Dodik: "Moram zahvaliti Hrvatskoj"

Milorad Dodik, čelnik Saveza neovisnih socijaldemokrata (SNSD), izjavio je da je vlada u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska razumjela poruke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o nužnosti dijaloga u Bosni i Hercegovini te da je spremna razgovarati dok se ne pronađu rješenja.

"Spremni smo razgovarati i razgovarat ćemo dok se ne pronađe rješenje ili dok razgovor ne postane potpuno besmislen. U svakom slučaju, čeka nas vrijeme u kojem smo vrlo dobro razumjeli stavove Vijeća sigurnosti", rekao je u Banjoj Luci nakon što je zapalio svijeće za poginule na godišnjicu tragičnog urušavanja nadsrešnice u Novom Sadu, prenosi Index.

"Moram zahvaliti Hrvatskoj"

Na sjednici VSUN-a sinoć zahvalio je Rusiji i Kini na "principijelnosti i konstruktivnom pristupu". "Moram zahvaliti i Srbiji, kao i Hrvatskoj, koja je izrazila stav da u Bosni i Hercegovini mora postojati ravnopravan dijalog", rekao je Dodik.

Ocijenio je da je došlo do "značajne promjene". Prema njegovim riječima, stav sadašnje američke administracije je da se neće miješati u unutarnje stvari drugih zemalja i neće provoditi intervencionističke mjere te neće "graditi druge države i nacije".

"To znači da domaći lideri, a ovdje, što je posebno važno, konstitutivni narodi, trebaju sjesti i dogovoriti se. To je nešto što se dugo nije čulo iz usta određenih američkih struktura", rekao je Dodik.