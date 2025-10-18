"DOĐE LUKA, ETO VUKA" Evo gdje se sve danas u Dalmaciji slavi sveti Luka. Znate li za ove običaje i vjerovanja?

Katolička Crkva danas slavi blagdan svetog Luke evanđelista, zaštitnika liječnika, umjetnika i bolesnih, ali i sveca kojeg mnogi Dalmatinci posebno štuju. Osim u crkvama, sveti Luka obilježava se i u narodnim običajima – osobito u dalmatinskoj zagori i okolici Splita, gdje se vjeruje da „na svetog Luku dolazi vuk“ i da upravo taj dan najavljuje promjenu godišnjeg doba.

Tko je bio sveti Luka?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sveti Luka bio je liječnik i učenik apostola Pavla, autor trećeg Evanđelja i Djela apostolskih. Smatra se da je bio Grk iz Antiohije, a po predaji je bio i prvi kršćanski slikar, koji je naslikao lik Blažene Djevice Marije. Crkva ga slavi 18. listopada, a u Dalmaciji je taj dan u narodu dugo bio povezan s krajem poljoprivredne godine i početkom zimskog razdoblja.

Na dan svetog Luke u mnogim se dalmatinskim kućama nije radilo u polju – vjerovalo se da bi rad mogao „privući vuka“ i donijeti nesreću stoci.

U narodnim izrekama taj dan ima posebno mjesto:

„Sveti Luka, snig do kuka“ – znak da se bliži zima.

„Dođe Luka, eto vuka“ – vrijeme kad pastiri više ne puštaju ovce na visoke pašnjake.

„Sveti Luka, drva u ruku“ – podsjetnik da treba pripremiti ogrjev.

Na selima u Dalmatinskoj zagori – oko Sinja, Vrlike, Trilja, Dugopolja i Imotskog – običaj je bio blagosloviti stoku i domaćinstvo. U nekim mjestima stariji su vjerovali da se na blagdan svetog Luke „ne valja svađati ni vikati“, jer bi cijelu zimu kuću pratila nesloga.

Gdje se u Dalmaciji slavi sveti Luka

Kučine (kod Splita) – Sveti Luka je zaštitnik mjesta. Svake godine 18. listopada održava se svečana misa i procesija, a dan se obilježava kao Dan mjesta. Poslije mise tradicionalno se okupljaju mještani uz glazbu i domaće delicije.

Klis – U župi sv. Luke redovito se služi misa s procesijom, a taj blagdan nosi i snažan simbol zajedništva za starije obitelji kliškog kraja.

Dicmo i Dugopolje – u okolnim selima često se održavaju zazivi zaštite za polja i stoku, a u nekim kućama se još čuva običaj da se na Lukin dan ne ide u vinograd ni na oranice.

Sinj i Cetinska krajina – iako sv. Luka nije glavni zaštitnik, u mnogim župama toga se dana spominju pokojni težaci i pastiri, a mise se služe u čast zdravlja i blagoslova obitelji.

Imotski kraj – na nekim starim lokalitetima, poput Poljica i Zmijavaca, sveti Luka se još uvijek spominje kroz stare priče o „vukovima što silaze u dolinu“ i o zaštiti stoke.

Luka u suvremenoj Dalmaciji

I danas se u mnogim obiteljima oko Splita i u Zagori sveti Luka obilježava kao obiteljski dan uz misu, ručak i zajedničko okupljanje. U ruralnim krajevima običaj je donijeti maslinove grančice ili blagoslovljenu vodu kući, kao simbol zdravlja i mira.

Zanimljivo je i da se posljednjih godina Dan liječnika u Hrvatskoj obilježava upravo na blagdan svetog Luke, podsjećajući na njegovu ulogu liječnika i iscjelitelja.