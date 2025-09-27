Dodatna traka kod Mall of Split: Održan sastanak o prometnom rasterećenju Mejaša

Na inicijativu Dalmatinske energetske agencije (DEA) i predsjednika Gradskog kotara Mejaši Tonija Piplice, održan je sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta na temu poboljšanja prometne povezanosti kotara s Gradom Splitom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz Hrvatskih cesta poručili su da se projekt nalazi u fazi dopune lokacijske dozvole, koja je u nadležnosti Grada Splita. Predstavnici Dalmatinske energetske agencije pozvali su gradske službe da ovom pitanju pristupe prioritetno zbog važnosti prometnog rasterećenja za građane Splita i Solina.

Planirano je da se u prvoj fazi realizira prometno rješenje čvorišta, a nakon puštanja u promet i provedene analize protočnosti, predviđen je nastavak radova u sklopu druge faze projekta.

Projekt se odnosi na izgradnju dodatne prometne trake na ulazu u Split iz smjera Solina, odnosno trake za skretanje udesno kod Mall of Split.