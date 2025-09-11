Dodatak prehrani povlači se iz prodaje, ima nedozvoljene supstance

Državni inspektorat obavijestio je korisnike da se iz prodaje povlači dodatak prehrani.

Riječ je o opozivu proizvoda HOT – EXXtreme Power Caps, LOT 1290226, s oznakom "najbolje upotrijebiti do 31.08.2029." Razlog opoziva proizvoda je nedozvoljena prisutnost farmakološki aktivne supstance sildenafila, objavljeno je na stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

"Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (Narodne novine broj 160/2013)", stoji u priopćenju DIRH-a.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: HOT Productions & Vertriebes GmbH, Austria

Maloprodaja: PERVISIO SHOPS d. o. o., Zagreb; PRATI ME d. o. o, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s prethodno navedenim podacima.