Doček dočeka u Podstrani: Likarija i Mušac Band za večer punu pisme, emocije i dalmatinskog duha

Blagdansko vrijeme u Podstrani ove godine donosi poseban glazbeni đir jer nas u utorak, 30. prosinca s početkom u 20 sati, na Adventu u Podstrani očekuje pravi doček dočeka uz nastupe benda Likarija i Mušac Banda. Večer je to namijenjena svima koji vole domaću pismu, dobru atmosferu i glazbu koja priča priče iz stvarnog života.

Publika će imati priliku ponovno uživati u velikom ljetnom lokalnom hitu „Gužva“, pjesmi koja je obilježila proteklo ljeto i koja je od Splita do Podstrane postala svojevrsni soundtrack sezone. Mnogi se još sjećaju promocije pjesme i spota, kada je krcata plaža bila dokaz koliko je Likarija pogodila u srž dalmatinskog mentaliteta, svakodnevice i ljetnog kaosa koji svi volimo – i kojem se uvijek vraćamo.

No, ovaj nastup donosi i nešto novo. Likarija će pred domaćom publikom pretpremijerno uživo izvesti novi singl „Poruka“, pjesmu snažne emocije i jasne poruke. Kroz stihove se provlače teme odlaska iz rodnog kraja u dijasporu, čežnje za domaćom hranom, običajima i ljudima, ali i onaj najvažniji trenutak – povratak kući, tamo gdje su korijeni. Pjesma se dotiče i sve prisutnijeg problema pretjeranog korištenja društvenih mreža, koje često zamjenjuju pravo druženje, pjesmu i očuvanje narodnih običaja Dalmacije.

Uz Mušac Band, koji je jamstvo dobre zabave i rasplesane publike, Podstranu očekuje večer ispunjena pozitivnom energijom, smijehom i zajedništvom – baš onako kako i treba izgledati zagrijavanje za kraj godine. Ako ste ljetos bili dio „Gužve“, ili ste je tek naknadno zavoljeli, doček dočeka na Adventu u Podstrani idealna je prilika da godinu ispratite uz dobru pismu i pravi dalmatinski štimung.