Dobre vijesti za splitsku gradsku upravu: Nasljednici traže od Banovine milijune za cestu na svom zemljištu, sud ih odbio!

Nije puno ali čovjeka veseli. Točnije, splitsku gradsku upravu, nasljednike sa Šina ne baš. Dok traju sjednice Gradskog vijeća, 23. i 24. u ovom sazivu, stigla je sudska presuda po kojoj je blagajna u Banovini mogla biti lakša za preko dva i pol milijuna kuna, odnosno preko 320 tisuća eura. Ali nije, odbijen je tužbeni zahtjev stranaka, stanovnika Splita iz naselja Kamen, koji traže novac za cestu koju su napravili na svom zemljištu.

Asfaltiranje 1992.

Sjetili su se naime tužitelji, nasljednici, kako je njihov otac svojedobno, tamo prije 30-40 godina, pretvorio vlastito zemljište u cestu na području Šina, a nakon što je kupio 13 tisuća metara kvadratnih zemljišta. Na tom terenu je, 'radi pristupa pojedini parcelama, trasirao pristupne ceste uz pomoć teške mehanizacije i drugih ljudi, susjeda', utvrđeno je tijekom postupka. Asfaltna podloga je na makadamske prometnice postavljena 1992. godine ,većim dijelom sredstvima obitelji vlasnika, ali i uz sudjelovanje vlasnika susjednih kuća i zemljišta. Dakle, kako se tada radilo.

Na tom predjelu Kamena, u ulicama Celestina Medovića i Strmi put, utvrđeno je tijekom suđenja – a pored vještačenja, ispitivanja svjedoka te pregleda dokumentacije, obavljen je i očevid na 'licu mjesta' 5. prosinca 2017. godine – sporne ceste se vode kao nerazvrstane, nemaju nogostupa ni signalizacije, granica je jasno materijalizirana ogradama susjednih objekata, a na asfaltu je niz metalnih šahti (vodovod se postavljao još 80-ih po Mjesnoj zajednici Šine, a kasnije su vodovodne linije preuzeli ViK-ovci), dok su uz cestu drveni stupovi s rasvjetom između kojih je razvučena elektromreža.

Dalek put do pravomoćnosti

Sud je utvrdio i da su se tijekom svih proteklih desetljeća ceste na zemljištu obitelji tužitelja 'koristile slobodno i neometano, kako tužitelji, tako vlasnici susjednih nekretnina, ali i treće osobe koje su imale potrebu za njezinim korištenjem'.

Pa je tako zaključak suda kojim se odbija naknada obitelji dvojak. 'Sredinom 90'-ih godina prošlog stoljeća prestala je mogućnost tužiteljima, kao suvlasnicima, tražiti predaju u posjed dijelova nekretnina na kojima su suvlasnici...', kao i 'od sredine 90-ih godina prošlog stoljeća započeo je teći opći rok za zastaru traženja naknade, a koji traje pet godina, što znači da je pravo tužitelja prestalo početkom 2000-ih godina, a u svakom slučaju znatno prije zaprimanja ove tužbe 29. srpnja 2016. godine...', otklonio je splitski sud mogućnost da Banovina plati vlasnicima zemljišta pozamašnu naknadu za zemljište na kojem je već desetljećima cesta kojom se koriste oni i svi drugi.

Dosta rezolutno djeluje odluka Općinskog suda u ovom slučaju no napomenimo kako je 23. studenog 2018. već odbijen tužbeni zahtjev, no Županijski sud u Rijeci je po žalbama 10. veljače 2021. ukinuo tu presudu i vratio predmet na ponovno suđenje. Još je dakle dalek put do pravomoćnosti ovakve sudske odluke...