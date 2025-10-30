Dobre vijesti za Sinjane: Odobreno financiranje LAG-a za gradnju terena za padel, badminton i tenis

Grad Sinj ostvario je još jedan značajan uspjeh na području lokalnog razvoja projekt „Vanjski sportski tereni za padel, badminton i tenis s pomoćnom građevinom“ odabran je za financiranje putem Natječaja Lokalne akcijske grupe (LAG) „Cetinska krajina“, u sklopu Intervencije 2.1.1. – Potpora za ulaganja u razvoj lokalne infrastrukture i unapređenje kvalitete života na području LAG-a.

Projekt je ocijenjen kao iznimno kvalitetan, ostvario je 18 bodova i zauzeo prvo mjesto na konačnoj rang listi, čime je Gradu Sinju dodijeljena potpora u iznosu od 150.000,00 EUR, dok ukupna prihvatljiva vrijednost projekta iznosi 275.263,31 EUR.

Ova investicija predstavlja nastavak uspješne suradnje Grada Sinja s LAG-om „Cetinska krajina“, koja je već rezultirala realizacijom projekta opremanja građevine područnog vrtića „Ljiljan“ u Turjacima – DV „Bili cvitak“ Sinj. Taj projekt uključivao je dobavu i postavljanje sunčane (fotonaponske) elektrane i klima uređaja, s ciljem podizanja predškolskog standarda, energetske učinkovitosti i kvalitete boravka djece u vrtiću. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 28.200,00 EUR, a financiran je do 90% iz sredstava LAG-a.

Grad Sinj nastavlja s aktivnostima koje doprinose razvoju lokalne zajednice, stvaranju boljih uvjeta za život i boravak djece, mladih i svih građana.