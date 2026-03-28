Dobre vijesti za radnike: Poznata tvrtka digla plaće na 1950 eura neto

Hrvatski lider u proizvodnji popularnog napitka ostvario je lani 136 milijuna eura prihoda, što je rast od 18 posto.

Neto dobit Francka pritom je iznosila 3,8 milijuna eura i bila je niža za 17 posto, navodi se u izvještaju Financijske agencije.

Franck je lani imao oko 420 zaposlenih, što je 30-ak više nego pretprošle godine. Prosječna neto plaća u tvrtki bila je oko 1950 eura, a to je povećanje od otprilike 110 eura u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, piše Danica.

Povećanje prihoda, po svemu sudeći, ostvareno je uglavnom dizanjem cijena zbog rasta cijena sirovine na svjetskom tržištu. Slična situacija dogodila se i ključnom Franckovu konkurentu, Atlantic grupi koja posjeduje brendove Barcaffe, Doncafe, Grand kafa, C kafa.

Atlanticova divizija kave lani je ostvarila 316 milijuna eura prometa uz rast od 27 posto. Pritom je EBITDA (dobit prije poreza, amortizacije, kamata) iznosila 26 milijuna eura, što je 24 posto više.

“Na rezultat najveći utjecaj imalo je usklađivanje prodajnih cijena s kretanjima na globalnom tržištu sirove kave, uz stabilnu potražnju te snažnu tržišnu poziciju ključnih brendova”, tumače u Atlanticu priznajući kako “kategorija svježe pržene mljevene kave bilježi blagi količinski pad“.