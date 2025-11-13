Dobre vijesti za 19.000 građana: Uskoro im stiže novac, evo koliko će dobiti

U ponedjeljak 17. studenoga, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.126 korisnika (80,33 posto žena i 19,67 posto muškaraca), za što će iz državnog proračuna biti izdvojeno 2,94 milijuna eure.

Od početke ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura, a pravo na nacionalnu nju može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, piše Dnevnik.

To su osnovni uvjeti, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura)

da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.